"Це сльози щастя": Репяхова емоційно поділилася новиною про їхнього з Павліком 4-річного сина
Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова, які відверто діляться своїм досвідом батьків нейровідмінної дитини, отримали дуже хорошу новину.
Їхній син, 4-річний Михайло пройшов спеціальний тест для оцінки невербального інтелекту та когнітивних здібностей. Результати дуже обнадійливі.
"Мої переживання зрозуміють тільки мами нейровідмінних дітей. А раптом інтелектуальні порушення?!...", - зізналася Катя в Insta-сторіс.
Утім її побоювання не справдилися - Михась досить добре впорався з завданнями. За попередніми підрахунками, його бал входить в норму. Дізнавшись про це, Репяхова не стримала сліз.
"З нашим генетичним порушенням 50 на 50. Можуть бути інтелектуальні порушення, а можуть і не бути. Ми увійшли в позитивну статистику, що в рази збільшує наші перспективи", - поділилася вона.
Нагадаємо, як розповідала Катерина раніше, те, що в сина затримка мовлення і він відрізняється від інших діток, вона усвідомила в рік і 10 місяців Михайлика. Хлопчикові встановили діагноз і з'ясували, що могло стати причиною рідкісного нейрогенетичного розладу.
Як відомо, Михасик дуже радує батьків своїми успіхами: через 2 роки і 2 місяці кропіткої праці він почав промовляти усвідомлені речення.
