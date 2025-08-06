"Ти моя любов": Репяхова розчулила першими усвідомленими фразами 4-річного сина через 2 роки лікування. Відео

Карина Тімкова - 6 серпня, 17:20

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова поділилася зворушливими результатами боротьби їхнього 4-річного сина Михайла із затримкою психомовленнєвого розвитку.

В Instagram зіркова матуся показала щемливе відео, в якому зібрала моменти лікування свого первістка, роботи зі спеціалістами, іпотерапією та труднощі на шляху до подолання сенсорних порушень у дитини.

Наприкінці ролику Катя потішилася реченнями, які сказав Михасик, а саме: и моє сонце. Ти моє серце. Ти моя любов".

Дружина Павліка поділилася успіхами сина в лікуванні його затримки мовлення

Хлопчик пройшов чимало лікарських процедур

Кадр з instagram

Дружина Павліка показала, як лікувала сина від затримки мовлення

Він багато тренувався за спеціальною програмою

"Два роки і два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз в контексті, з розумінням, що відбувається… Кожен день — крок. Кожен погляд — надія. Кожне слово — маленьке диво, — написала вона", — написала Репяхова.

Дружина Павліка показала їхнього 4-річного сина на терапії

Терапія триває вже два роки, а Катерина не думає зупинятися

"У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш, а просто живеш", — додала вона.

Дружина Павліка показала, як їхній син плаває в басейні для терапії від затримки розвитку

Батьки пробували і плавання

Катерина Репяхова показала, як її 4-річний син плаває з дельфінами

І купання з дельфінами

Катерина Репяхова показала, як її син розмовляє після лікування затримки розвитку

Блогерка зізнавалася, що шлях був не простим

Катерина Репяхова розповіла про шлях лікування сина від затримки розвитку

Павлік також розповідав, як сприймає ненормотиповість своєї молодшої дитини

Катерина Репяхова замилувала успіхами 4-річного сина в розвитку

Михасик навіть вчився грати на музичних інструментах

Нагадаємо, діагноз диспраксії хлопчику поставили у травні 2024-го. Батьки зрозуміли, що їхня дитина має затримки у мовленні лише у віці 1 рік і 10 місяців.

Пізніше Катерина детальніше розповідала про сенсорні порушення у Михайла і його синдром незграбної дитини. Під час проходження лікарів в Ізраїлю блогерку лякали, що в Михайла розлад аутистичного спектра.

Зіркова матуся чимало часу приділяла навчанню сина і роботі зі спеціалістами. З часом він почав показувати позитивний прогрес у розвитку. Репяхова завжди вірила, що її первісток буде розмовляти.

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