"Ти моя любов": Репяхова розчулила першими усвідомленими фразами 4-річного сина через 2 роки лікування. Відео

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова поділилася зворушливими результатами боротьби їхнього 4-річного сина Михайла із затримкою психомовленнєвого розвитку.

В Instagram зіркова матуся показала щемливе відео, в якому зібрала моменти лікування свого первістка, роботи зі спеціалістами, іпотерапією та труднощі на шляху до подолання сенсорних порушень у дитини.

Наприкінці ролику Катя потішилася реченнями, які сказав Михасик, а саме: "Ти моє сонце. Ти моє серце. Ти моя любов".

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"Два роки і два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз в контексті, з розумінням, що відбувається… Кожен день — крок. Кожен погляд — надія. Кожне слово — маленьке диво, — написала вона", — написала Репяхова.

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"У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш, а просто живеш", — додала вона.

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Нагадаємо, діагноз диспраксії хлопчику поставили у травні 2024-го. Батьки зрозуміли, що їхня дитина має затримки у мовленні лише у віці 1 рік і 10 місяців.

Пізніше Катерина детальніше розповідала про сенсорні порушення у Михайла і його синдром незграбної дитини. Під час проходження лікарів в Ізраїлю блогерку лякали, що в Михайла розлад аутистичного спектра.

Зіркова матуся чимало часу приділяла навчанню сина і роботі зі спеціалістами. З часом він почав показувати позитивний прогрес у розвитку. Репяхова завжди вірила, що її первісток буде розмовляти.