Лопес у стильному хутрі показала, з ким зустріла Різдво
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес цьогоріч зустріла Різдво в товаристві рідних: своїх дітей Макса та Еммі, сестри Лінди та племінниці Люсі.
Весела компанія відпочиває на гірськолижному курорті Аспен.
Атмосферними фото і відео Джей Ло поділилася у Instagram.
Нагадаємо, Лінда, яка працює журналісткою, нещодавно здивувала спільним фото з однією з доньок актора Бена Аффлека, з котрим розлучається Дженніфер.
Як відомо, сестер Лопес троє - є ще викладачка музики, яку звати Леслі. Їхній мамі, Гваделупе нещодавно виповнилося 79 років.
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