Лопес у стильному хутрі показала, з ким зустріла Різдво

Марія Ткаченко 26 грудня, 12:15
Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес цьогоріч зустріла Різдво в товаристві рідних: своїх дітей Макса та Еммі, сестри Лінди та племінниці Люсі.

Весела компанія відпочиває на гірськолижному курорті Аспен.

Сестра Дженніфер Лопес

55-річна Дженніфер та 53-річна Лінда

Атмосферними фото і відео Джей Ло поділилася у Instagram.

Нагадаємо, Лінда, яка працює журналісткою, нещодавно здивувала спільним фото з однією з доньок актора Бена Аффлека, з котрим розлучається Дженніфер.

Як відомо, сестер Лопес троє - є ще викладачка музики, яку звати Леслі. Їхній мамі, Гваделупе нещодавно виповнилося 79 років.

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