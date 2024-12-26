Лопес у стильному хутрі показала, з ким зустріла Різдво

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес цьогоріч зустріла Різдво в товаристві рідних: своїх дітей Макса та Еммі, сестри Лінди та племінниці Люсі.

Весела компанія відпочиває на гірськолижному курорті Аспен.

55-річна Дженніфер та 53-річна Лінда

Атмосферними фото і відео Джей Ло поділилася у Instagram.

Нагадаємо, Лінда, яка працює журналісткою, нещодавно здивувала спільним фото з однією з доньок актора Бена Аффлека, з котрим розлучається Дженніфер.

Як відомо, сестер Лопес троє - є ще викладачка музики, яку звати Леслі. Їхній мамі, Гваделупе нещодавно виповнилося 79 років.