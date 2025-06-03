"Ледь стояв": 21-річний син Джолі й Пітта потрапив на фото після вечірки з друзями

Пакс - прийомний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Фото Getty Images

Шанси, що мама не дізнається про твій відрив на вечірці, є дуже невеликими, коли ти - дитина зірки. Саме така халепа спіткала сина акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Пакса.

21-річному юнаку не пощастило і він потрапив під об'єктиви папараці, коли днями весело проводив час. Як відзначив сайт Page Six, Пакс "ледь стояв" і був змушений триматися за друзів.

Компанію зазнімкували на виході з готелю Chateau Marmont, звідки Пакс із друзями попрямували до стрипклубу, де пробули до 2:30 ночі, заявила газета Daily Mail.

Речник Анджеліни на запитання журналістів щодо дозвілля її нащадка поки не відповів.

До речі, чимало користовачів соцмереж висловилися на підтримку Пакса, мовляв, він не зробив нічого такого, чого не роблять його пересічні однолітки. ЗМІ закликають дати спокій дітям селебрітіз.

Нагадаємо, в Джолі таки є підстави переживати за Пакса: парубка помічали за необережною їздою на електровелосипеді. Він уже неодноразово потрапляв у аварії.

Як відомо, Бред Пітт відверто розповідав про свої проблеми з пиятикою. Кілька років тому йому вдалося побороти залежність за допомогою групи у Анонімних алкоголіків. Анджеліна Джолі ж нещодано розказала, як у неї вийшло покинути палити.