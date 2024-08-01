СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Напій хоробрості або диво-ліки: цікаві міфи та факти про джин, яких ви могли не знати

Спецпроєкт
01 серпня 2024
“Голландська хоробрість” - таке прізвисько пращур джина, міцний напій женевер буцімто отримав від англійських солдатів, учасників англо-нідерландських воєн 1652–1674-их років. За переказами, вони ставали свідками того, як нідерландці, хильнувши перед боєм, сповнювалися надзвичайної відваги.
Спірне питання, чи додає відваги сучасний нідерландський женевер, але за смаком він радше подібний до віскі, ніж до сучасного джина.
ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька рада” у спецпроєкті M-Life розкаже цікаве про пригоди, що спіткали останній упродовж останніх декількох століть і як його найкраще смакувати.

Походження джина
(спойлер: достеменно невідоме)

Винахідником женевера часто називають Франциска Сільвія, легендарного лікаря, фізіолога, анатома та хіміка VXII-го століття, професора Лейденського університету. Науковець буцімто створив трунок цілком випадково, коли займався дистиляцією ягід ялівцю, щоби винайти ліки від розладів шлунка та нирок.
Утім цілком імовірно, що ім’я Сільвія органічно вплелося в легенду виникнення женевера просто тому, що він був найвидатнішим ученим тих часів. Скептично поставитися до неї змушує хоча би те, що слово “geneva” як алкогольний напій зустрічається в трагедії “Герцог Міланський”, яку Філіп Мессінджер написав в 1623-му році, коли майбутнє світило науки Франциск був хлопчиськом.
Ягоди ялівцю у процесі створення хмільних напоїв використовували на півдні Італії ще у XI-му столітті, тож визначити чітке джерело походження джина вже, мабуть, нікому й не вдасться.
Женевер дуже довгий час використовувався скоріше як ліки, ніж як звеселяючий напій.
Адже корисні властивості ялівцю були відомі з давніх-давен – наприклад, коли в Європі вирувала чума і вважалося, що вона може поширюватися через сморід, люди навіть намагалися захиститися від пошесті за допомогою масок, заповнених цими ягодами.
Нині доказова медицина, звісно ж, здатна запропонувати пацієнтам значно дієвіші за женевер ліки від низки захворювань, що їх колись лікували ялівцем – від люмбаго до шлункових кольок. Щоправда, з тим, що ялівцева олія - справді дієвий репелент проти бліх та кліщів, не посперечаєшся.
Джин джином уперше письмово було названо в 1714-му році. Це зробив філософ Бернард де Мандвіль у своїй книзі “Байка про бджіл”, сказавши так: “Нашуміле питво, назва якого походить від ягід ялівцю голландською мовою, а нині, завдяки частому використанню… скоротилася до моносилабічного, одурманюючого “джин””.

“Джинова лихоманка”

На початку XVIII-го сторіччя джин набув шаленої (у найгіршому сенсі цього слова) популярності у Англії. Завдяки своїй дешевизні він змусив добряче посунутися пиво, пити яке було безпечніше, ніж далеку від чистоти воду в містах. До того ж, джин допомагав стишити голод, ставши частиною щоденного “раціону” численних бідних родин.
За офіційними даними за 1743-ий рік, на 6 мільйонів населення було вироблено рекордні 70 мільйонів літрів джина – не рахуючи того, що мало не кожен п’ятий мешканець Лондона ще й гнав його вдома нелегально.
Ті темні часи отримали назву “Gin Craze” (“джинова лихоманка”, “джинове безумство”), знайшовши відповідне відображення в літературі та мистецтві.
Репутації фешенебельного напою йому поволі вдалося досягти значно пізніше, після винайдення процесу вертикальної перегонки в 1832-му та створення згодом лондонського сухого джина.

Ялівець… а що ще?

Щоби мати право гордо іменуватися джином, напій має суворо відповідати таким критеріям: мати міцність не нижчу за 37,5 % та щоби в його букеті домінували ягоди ялівцю (якщо точніше, це жіночі шишкоягоди цієї рослини).
“На бек-вокалі” ж, залежно від фантазії виробника, можуть виступати солодка, імбир, дягель, кориця, лаванда, корінь ірису, чорний перець, аніс, лавровий лист, мигдаль, кмин, базилік, ромашка тощо.

Напій, який ми могли втратити

Не всі любителі джина знають, що цілком реальною ця загроза була у 2015-му році, коли агресивний грибок, який поширювався через землю та воду, занапастив величезну кількість ялівцю.
Так, наприклад, британські ЗМІ того року писали про “критичний стан” тамтешної ялівцевої популяції, а вчені били на сполох, попереджаючи, що лихо може зачепити й жито, змушуючи напружитись і виробників віскі. Та, на щастя, обійшлося.

Джин+тонік, походження культового дуету

Власне, справедливіше було би казати тонік-джин, адже саме джин свого часу придумали додавати до тоніку, а не навпаки.
Те, що хінін, який міститься в корі хінного дерева, помагає від малярії, було добре відомо ще індіанцям Перу. Його гіркий смак відтоді люди намагалися перебити багатьма способами, зокрема газованками й цукром, і зрештою в 1858-му році офіційно народився тонік - його запатентував такий собі Еразмус Бонд. Напій широко рекламували на територіях британських колоній як дигестив і засіб профілактики пропасниць. Джин, який у ті часи мав солодший смак, ніж тепер, став іще одним способом присмачити тонік.
До речі, погана новина: захиститися від малярії без щеплення, а лише шляхом споживання джин-тоніка вже не вийде, адже сучасні тоніки містять надто мало хініну.
Дієвою його дозою вважається 1-2 грами на день, і якось було навіть підраховано: нині, щоби її досягти, на день довелося би видудлювати понад 67 літрів тоніка.

Трохи лайфхаків

На думку деяких експертів, ідеальний спосіб дегустувати джин – коли він кімнатної температури та змішаний з водою 1:1. Саме тоді ви найчіткіше відчуєте плюси та недоліки конкретного напою, а вже як визначитеся, який вам найбільше до вподоби, тоді можна додавати лід, тонік, скибочку лимона або експериментувати з іншими коктейлями.
Для першого знайомства радять обирати сніфтер – коньячний келих, який дасть змогу аромату сконцентруватися.
Водночас, завдяки тому, що він невисокий, не вийде так, що зустріч із запахом хмільного напою відбудеться набагато раніше, ніж зі смаком.
У багатьох джин асоціюється, передусім, із цитрусовими, але це не більше, ніж стереотип. Цей напій чудово поєднується з будь-якими ягодами й навіть огірком. Не є надто капризним він і щодо вибору закуски: пасуватимуть морепродукти, ковбасні вироби на кшталт прошуто чи салямі, сири з пліснявою, шоколад.
Читайте також попередні матеріали спецпроєкту:
Окуляри як у Байдена та кардиган як у Кобейна. Топ 5 модних речей, запозичених з гардеробу військових
Питоме, українське. Сікера, контабас, варенуха та інші напої, якими варто пишатися
Під футбол чи під кіно: шість незвичних закусок для затишного вечора вдома
Бути Сагайдачним. Як взяти в осаду Москву, запанувати у Чорному морі та зберегти своє "я"
Смачний сезон відкрито:
6 цікавих страв, які варто приготувати на грилі
Топ-5 принижень росіян у спорті від України: ляпас Шевченка Філімонову, знищення "Спартака" та перемога Кличка над Повєткіним
Поппер, квок та найнебезпечніша риба України. Перевір, який ти рибалка. Тест
Повернення краваток, "уніформа", денім та багато кишень: модні тренди літа 2024, які не потребують зайвих витрат  
За здоров’я Джеймса Бонда: 7 цікавих коктейлів із культових кінострічок 
Бенефіс Шевченка, краш Довбик та прогноз від суперкомп'ютера: перевір, який ти фанат на Євро-2024. Тест
Віденська кава, тисячолітній дуб, уранові шахти та місто-фенікс. Незвичні місця козацької історії, де варто побувати
Трактор з гарматою, танк-цистерна та вантажівки з Британії. Чим захищались українці, коли не було дронів, Himars та Javelin
Святослав, але не Вакарчук. Тризуб, але не в Аквамена. Тест до Дня української державності
"Маленька конячка" та ода грудям видатних дам: топ стильних келихів, які мають бути в кожному домашньому барі
Легендарне яблуко, найбільша яхта в світі та іменний діамант. Якими були українські “олігархи” до часів незалежності
Спецпроєкт
03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
©2005 — 2024, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим. Матеріали позначені PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ, СПЕЦПРОЄКТ та  ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами. Зв'язок із редакцією — [email protected]