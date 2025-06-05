Церемонія просто неба та багато квітів: кадри з весілля Фіми Константиновського та його обраниці

Зірка "Ліги сміху" Єфим Константиновський та його кохана Ліза днями розписалися в РАЦСі, офіційно ставши чоловіком та дружиною. А весілля, скориставшись гарною погодою, голуб'ята вирішили відгуляти просто неба.

Кілька кадрів, знятих гостями торжества, 27-річна обраниця телеведучого перепостила в своїх Insta-сторіс.

До вівтаря Ліза вирушила в довгій білій сукні з відкритими плечима та шлейфом і вельоні. 33-річний наречений був у костюмі, але вирішив обійтися без краватки і ще більше знизив градус формальності, взувши кросівки.

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Фіма і Ліза відгуляли весілля на мальовничій галявині серед дерев

У декорі для церемонії використані квіти різних кольорів

Вони сказали "так!"

Парочці в день весілля дуже пощастило з погодою

Нагадаємо, Фіма, для якого це другий шлюб, познайомився з коханою на Tinder, а те, що Ліза - "його людина", зрозумів на першому ж побаченні, яке було досить незвичним.