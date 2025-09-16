"Додаємо гучності": Різатдінова з 7-річним сином ушкварили танок під трек Jerry Heil

Марія Ткаченко - 16 вересня, 16:00
Ганна Різатдінова і її син
Скріни і відео з Instagram Різатдінової

Гімнастка Ганна Різатдінова та її первісток Роман долучилися до денс-флешмобу під пісню Jerry Heil "Додай гучності".

Відео спортсменка опублікувала в Instagram.

"Вриваємося з Ромою буквально в останній момент в тренд від Jerry Heil та додаємо гучності", - поділилася Аня.

Різатдінова в інстаграм

Аня з Ромою повеселилися під пісню Jerry Heil

"Що не зробиш для мамки за годину в планшеті", - пожартувала в коментарях ексдружина актора і телеведучого Андрія Бєднякова, блогерка Анастасія Коротка.
"Це перевірений метод", - підтвердила Різатдінова.
Син Різатдінової від Онищенка

То хлопчик заробив додаткову годину на планшеті?

Нагадаємо, нещодавно 32-річна Ганна - сама, без сина - ефектно виконала челендж з кліпу Нікі Мінаж. 
Як відомо, Ромі в листопаді виповниться 8. Гімнастка розповідала, чи спілкується вона з його батьком, нардепом-утікачем Олександром Онищенком і чи питає про нього син.
