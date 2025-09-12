Особливе дитинство, роман із нардепом-утікачем і залежність від цукру: цікаве з біографії Ганни Різатдінової

32-річна Ганна Різатдінова - художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016, багаторазова призерка чемпіонатів світу і Європи, а також чемпіонка світу із вправ з обручем.

Зірка спорту відома і своїм особистим життям, а саме стосунками з ексдепутатом-утікачем Олександром Онищенком.

Особливе дитинство

Ганна Різатдінова народилася в Сімферополі. Про своє дитинство в Криму спортсменка пригадує з теплом. Втім, спорт змалечку вніс значні корективи у життя Різатдінової.

"Не можу сказати, що у мене зовсім не було дитинства, просто воно було особливим. Адже спортсмени - особливі люди. Я ходила в дитячий садок тільки на пів дня. Коли розпочиналася тиха година й всі діти йшли відпочивати, за мною приходив тато і забирав на тренування. Так я була привчена до праці змалечку", - ділилася Ганна.

У Ганни було спортивне дитинство Фото з сайту NV

Мати Різатдінової - заслужена тренерка України з художньої гімнастики. Хоч вона й не була наставницею дочки, проте брала активну участь у її спортивному житті.

Аня розповідала, що її батьки багато чим пожертвували заради неї і її майбутнього, за що вона дуже вдячна. Проте, коли РФ анексувала Крим, стосунки гімнастки з мамою погіршилися через різні політичні погляди. А від початку великої війни вони майже не спілкуються.

Мріяла бути публічною особою

З самого дитинства Ганна мріяла стати публічною особою, а не олімпійською чемпіонкою. А найзаповітнішим бажанням маленької Різатдінової було, щоб її показували по телевізору.

"Я хотіла, щоби мене показували по телевізору, і батьки пояснили, що для цього мені потрібно стати призером олімпійських ігор і виграти медаль. Цим я мотивувалася, а тепер популяризую спорт в Україні, всіляко його просуваю і підтримую", - розказувала Vogue Різатдінова.

Що ж, Ганна досягла своєї мети Фото Instagram

Вела щоденник

У дитинстві Аня вела щоденник у якому підтримувала себе на тернистому шляху до спортивних звершень. Також юна Різатдінова дуже комплексувала через свої параметри, зокрема через ноги, які вважалися не надто довгими для художньої гімнастики. "Будь ласка, подовжи мені ноги, щоб мене поставили в індивідуальну першість" - писала Ганна.

Щоденник був способом саморефлексії для юної Ганни Фото з сайту Clutch

"Це був щоденник радше для внутрішніх розмов, коли щось не виходило. Я писала, щоб не здаватися, щоб підтримати себе. Це була моя форма внутрішньої мотивації. Бо коли всі навколо не те, що проти тебе, але просто не вірять у тебе, а ти сам себе підтримуєш - це важливо", - розказувала спортсменка.

Зараз гімнастка більше не веде щоденники, проте зберігає старі записи.

Залізна леді

Коли Ганна Різатдінова брала участь у "Танцях з зірками", то їй закидали, що вона беземоційна. Також ЗМІ частенько називають гімнастку "залізною леді". Сама вона каже, що великий спорт - потребує характеру.

"Тобто я реально працювала без перерви. І саме це мене врятувало. Можливо, якби мене одразу всі хвалили, я б і не дійшла до того, чого досягла. У мене сформувався такий характер, що я йшла, як танк - зупинити було неможливо", - пояснювала олімпійська призерка.

За словами Різатдінової, вже з 10 років їй пояснювали, що у спортсменів ніколи нічого не болить, не буває поганого настрою і вони не плачуть.

"Ми (спортсмени - ред.) слабкість не проявляємо. Так правильно, так стають чемпіонами. Інакше б я не досягла того, що маю зараз", - наголошувала Ганна.

Стосунки з екснардепом

Ганна Різатдінова познайомилася зі своїм колишнім чоловіком, Олександром Онищенком, в Європі на змаганнях. На той момент, після тріумфу на Олімпійських іграх-2016, гімнастка врешті дозволила собі розслабитися і зайнятися особистим життям.

"Наступний крок – це, напевно, родина. У спорті я зробила максимум. Це саме те, чого я і хотіла. Я завжди хотіла залишити після себе слід, відбиток, занести своє ім’я в історію", - розповідала ТаблоIDу спортсменка.

Після Олімпійських ігор у Різатдінової змінилися пріоритети у житті Фото Instagram

Ганна не вірила скандальній репутації Онищенка і закохалася у його ставлення до себе. Стосунки пари розвивалися стрімко і дуже скоро гімнастка подарувала екснардепу сина Романа.

Дуже швидко у пари народився син Рома Фото Instagram

Щастя і кохання не тривали довго - вже у 2019 році Ганна заявила, що вони з Олександром розійшлися, бо вона не хоче жити у "золотій клітці".

Приблизно у той період Онищенко втік з України, а спортсменка заявила, що екскоханий хотів зберегти її репутацію і запропонував розійтися.

"Він у першу чергу вирішив, що він мені заважає. Що проблеми тепер у мене. Що в Україні до мене вже ставляться не як до чемпіонки світу, а як до дружини олігарха. Насправді, це був благородний вчинок з його боку, але як жінці – мені це сприйняти дуже важко. Ти все робиш для того, щоб була родина, а тебе вже відпустили. "Ань, я тобі заважаю, давай без мене далі", - ділилася гімнастка.

Згодом виявилося, що Онищенко взагалі має дружину.

Ганна разом з Олександром Фото Instagram

Різатдінова виховує сина самостійно, а сам Онищенко не спілкується з Романом.

Після Онищенка Ганні закидали романи з партнерами по "Танцях з зірками", зокрема із Сергієм Мельником і Олександром Прохоровим. Втім, гімнастка спростувала це.

Відомо, що олімпійська призерка мала бойфренда з яким розійшлася після початку великої війни.

Батько відсутній у житті Роми Фото Instagram

Натхнення у Лаврі

Ганна неодноразово розповідала, що наповнюється і надихається у Києво-Печерській Лаврі. Вона, свого роду, місце сили для гімнастки.

"Я можу просто сидіти там на лавочці, і мені просто добре. Я можу годину там сидіти. Отримую там якесь заспокоєння, з’являється душевна гармонія, і я повертаюся спокійна до залу і починаю працювати", - розповідала Різатдінова.

У Ганни є своє місце сили Фото Instagram

Залежність

Хоч Ганна, як і інші спортсмени, дотримувалася правильного харчування, проте мала одну слабкість - цукор. Гімнастка із дитинства була дуже залежна від солодощів і швидкої енергії, яку вони давали.

"Для мене солодке – це все. Оскільки я – спортсменка, то довгий час була залежна від глюкози. Адже мені треба було десь брати енергію для щоденних інтенсивних тренувань. В моєму житті навіть були періоди, коли я харчувалась виключно солодощами", - розказувала вона.

Попри це Різатдіновій вдалося побороти залежність.

Гімнастка позбулася залежності від цукру Фото Instagram

Обікрали в Іспанії

Після початку великої війни гімнастка поїхала разом із сином до Болгарії. Згодом Ганна перебралася до Іспанії, де їй було вкрай нелегко, але вона залишалася там заради безпеки Роми. Проте сонячна країна не надто тепло зустріла спортсменку - серед білого дня її обікрали.

"Коли я повернулась до машини, скло було вибите, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи і речі, куплені в орендовану квартиру: від виделок до праски", - писала у своєму Instagram гімнастка.

В Іспанії спортсменка стала жертвою грабіжників Фото Instagram

Пройшло небагато часу після цього інциденту, коли Ганна забрала сина і повернулася в Україну.

