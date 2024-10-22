У скандального продюсера Вайнштейна, який відбуває тюремне покарання, виявили рак - ЗМІ

Гарві Вайнштейн багато років був одним із найвпливовіших голлівудських продюсерів Фото Getty Images

Американському одіозному продюсерові Гарві Вайнштейну, який зараз відбуває покарання на острові в'язниці Р'айкерс поблизу Нью-Йорка, буцімто діагностували онкологічне захворювання.

Про це ЗМІ сповістили декілька джерел.

Що про це відомо, повідомляє New York Post.

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За даними, отриманими від інсайдера NBC News, ідеться про один із типів раку крові, хронічну мієлоїдну лейкемію. 72-річний Вайнштейн у пенітенціарному заході вже розпочав лікування.

72-річний Вайнштейн у суді 18-го вересня

Речник продюсера дав коментар, у якому цієї інформації не підтвердив.

"Крейг Ротфельд, законний представник містера Вайнштейна в штаті Нью-Йорк з питань здоров'я висловлює глибоке сум'яття з приводу спекуляцій відносно стану здоров'я містера Вайнштейна. Те, що такі особисті й конфіденційні питання здоров'я стали предметом публічного обговорення - неприйнятно і викликає тривогу. Із поваги до приватності містера Вайнштейна ми не даватимемо подальших коментарів", - зазначив він.

Як повідомили інсайдери, діагноз Вайнштейну було поставлено у вересні. Який прогноз і чи вплине хвороба якимось чином на хід його справи, поки невідомо.

Нагадаємо, скандал навколо Гарві Вайнштейна струсонув світовий шоубіз у 2017-му році, коли десятки представниць кіноіндустрії звинуватили його в домаганнях і насильстві. Серед них були такі відомі акторки як Ешлі Джадд, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ума Турман, Сальма Хаєк, Роуз МакГовен, Ліна Хіді.

1998-ий рік, Мадонна, Вайнштейн і Гвінет Пелтроу на афтепаті "Золотого глобуса". Багато років по тому акторка розкаже, що лише агресивне втручання Бреда Пітта поклало край домаганням до неї продюсера Фото Getty Images

Ця гучна історія дала старт масштабній соціальній акції-флешмобу #MeToo, де жінки ділилися власними історіями пережитого сексуального насилля.

У 2020-му році Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі, втім адвокати продюсера подали апеляцію. Наразі він чекає повторного розгляду своєї справи. За ґратами кінодіяч зараз перебуває за вироком, винесеним у 2022-му році. За інші епізоди вчиненого ним сексуального насильства його тоді засудили на 16 років.

Як відомо, в вересні було заарештовано репера та продюсера Diddy. Про сексуальне насильство, скоєне ним по відношенню до них, заявляють уже 120 людей, серез яких і жінки, і чоловіки.