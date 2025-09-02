52-річна Пелтроу в бікіні зазнімкувалася з чоловіком та показала всіх їхніх дітей

Марія Ткаченко - 2 вересня, 13:45
Гвінет Пелтроу
Фото з Instagram Пелтроу

Американська колишня акторка, інфлуенсерка та бізнеследі Гвінет Пелтроу, як і багато хто, з настанням вересня вирішила підбити фотопідсумки літа в Instagram.

У добірку 52-річна зірка включила кадр із пляжу, де вона разом зі своїм чоловіком, продюсером Бредом Фолчаком. А ще Гвінет запостила рідкісну світлину, на якій її син Мозес та пасинок із падчеркою, Броді та Ізабелла Фолчаки.

Гвінет Пелтроу та її чоловік

Наприкінці вересня Гвінет виповниться 53 роки


Гвінет Пелтроу в інстаграм

Броді (в чорній сорочці) та Іззі - діти Бреда від попереднього шлюбу

Свою доньку Еппл Пелтроу, звісно, теж показала.

Гвінет Пелтроу та Еппл Мартін

Еппл 21 рік, а Мозесу - 19

Як відомо, з батьком своїх нащадків, музикантом Крісом Мартіном Гвінет вдалося зберегти напрочуд теплі стосунки. Пелтроу навіть називає екса своїм братом

Гвінет Пелтроу та її син
Хлопець буде схожий на свого батька
Син Кріса Мартіна та Гвінет Пелтроу

Музичний хист Мозес теж успадкував

Еппл Мартін

Нагадаємо, за Бреда зірка вийшла заміж у 46, перебуваючи в пременопаузі, і заводити спільних дітей подружжя від початку не хотіло. Доньку і сина дружини 54-річний Фолчак зве "бонусними".

діти зірок
