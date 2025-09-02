52-річна Пелтроу в бікіні зазнімкувалася з чоловіком та показала всіх їхніх дітей

Американська колишня акторка, інфлуенсерка та бізнеследі Гвінет Пелтроу, як і багато хто, з настанням вересня вирішила підбити фотопідсумки літа в Instagram.

У добірку 52-річна зірка включила кадр із пляжу, де вона разом зі своїм чоловіком, продюсером Бредом Фолчаком. А ще Гвінет запостила рідкісну світлину, на якій її син Мозес та пасинок із падчеркою, Броді та Ізабелла Фолчаки.

Наприкінці вересня Гвінет виповниться 53 роки

Броді (в чорній сорочці) та Іззі - діти Бреда від попереднього шлюбу

Свою доньку Еппл Пелтроу, звісно, теж показала.

Еппл 21 рік, а Мозесу - 19

Як відомо, з батьком своїх нащадків, музикантом Крісом Мартіном Гвінет вдалося зберегти напрочуд теплі стосунки. Пелтроу навіть називає екса своїм братом.

Музичний хист Мозес теж успадкував

Нагадаємо, за Бреда зірка вийшла заміж у 46, перебуваючи в пременопаузі, і заводити спільних дітей подружжя від початку не хотіло. Доньку і сина дружини 54-річний Фолчак зве "бонусними".