52-річна Пелтроу в бікіні зазнімкувалася з чоловіком та показала всіх їхніх дітей
Американська колишня акторка, інфлуенсерка та бізнеследі Гвінет Пелтроу, як і багато хто, з настанням вересня вирішила підбити фотопідсумки літа в Instagram.
У добірку 52-річна зірка включила кадр із пляжу, де вона разом зі своїм чоловіком, продюсером Бредом Фолчаком. А ще Гвінет запостила рідкісну світлину, на якій її син Мозес та пасинок із падчеркою, Броді та Ізабелла Фолчаки.
Свою доньку Еппл Пелтроу, звісно, теж показала.
Як відомо, з батьком своїх нащадків, музикантом Крісом Мартіном Гвінет вдалося зберегти напрочуд теплі стосунки. Пелтроу навіть називає екса своїм братом.
Нагадаємо, за Бреда зірка вийшла заміж у 46, перебуваючи в пременопаузі, і заводити спільних дітей подружжя від початку не хотіло. Доньку і сина дружини 54-річний Фолчак зве "бонусними".
