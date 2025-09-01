Подкопаєва із чоловіком та молодшою донькою показалася у теплих фотоспогадах про літо

Марія Ткаченко - 1 вересня, 09:45
Лілія Подкопаєва
Фото з Instagram Подкопаєвої

Гімнастка Лілія Подкопаєва попрощалася з літом, опублікувавши в Instagram фотодобірку, в якій закарбувала його світлі моменти.

Серед найтепліших кадрів, звісно, ті, де поруч зі спортсменкою її молодша донька, майже 6-річна Евеліна.

Лілія Подкопаєва в інстаграм

У вересні Евеліні виповниться 6 років


"Літо, розсипане у маленьких знімках", - підписала Ліля.

Чоловік Лілії Подкопаєвої

Дівчинка - дитина Лілі від чинного чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубинського

Чоловік Подкопаєвої Ігор Дубинський

Іще одне "дитятко"

Вадим Яценко і Лілія Подкопаєва

Одним із яскравих моментів літа для Подкопаєвої стала зустріч із відомом "крашем", диригентом хору "Гомін" Вадимом Яценком (ліворуч)

Лілія Подкопаєва і Марічка Падалко

А ще з Марічкою Падалко

Ліля Подкопаєва та її чоловік
Молодша донька Подкопаєвої

Евеліна дуже схожа на зіркову маму

Як відомо, в першокласниці Евеліни є старша сестра Кароліна та брат Вадим. Обоє вже студенти, але різних американських вишів.

Читайте також:

"Встановили новий рекорд": Подкопаєва привітала чоловіка з річницею та показала милі фото

"Той, хто вміє тримати міцно": Подкопаєва привітала свого чоловіка і подякувала йому за любов до України

"Модельні вайби": Подкопаєва полюбувалася старшою донькою в міні

"Я вчуся дякувати": Подкопаєва в день 47-річчя розкрила своє ставлення до віку

"Розуміє з пів слова": елегантна Подкопаєва заселфилася у ліфті зі своїм коханим

діти зірок подкопаєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів