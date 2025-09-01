Подкопаєва із чоловіком та молодшою донькою показалася у теплих фотоспогадах про літо

Гімнастка Лілія Подкопаєва попрощалася з літом, опублікувавши в Instagram фотодобірку, в якій закарбувала його світлі моменти.

Серед найтепліших кадрів, звісно, ті, де поруч зі спортсменкою її молодша донька, майже 6-річна Евеліна.

У вересні Евеліні виповниться 6 років

"Літо, розсипане у маленьких знімках", - підписала Ліля.

Дівчинка - дитина Лілі від чинного чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубинського

Іще одне "дитятко"

Одним із яскравих моментів літа для Подкопаєвої стала зустріч із відомом "крашем", диригентом хору "Гомін" Вадимом Яценком (ліворуч)

А ще з Марічкою Падалко

Евеліна дуже схожа на зіркову маму

Як відомо, в першокласниці Евеліни є старша сестра Кароліна та брат Вадим. Обоє вже студенти, але різних американських вишів.