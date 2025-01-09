Не засмутилася: інсайдер розповів, як ексдружина Джекмана сприйняла його появу на людях за ручку з іншою

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56-річний австралійський актор Х'ю Джекман поки не оголошував офіційно про стосунки зі своєю колегою Саттон Фостер, але, схоже, підтвердив їх невербально, з'явившись днями на публіці з нею за руку.

Фото наробили галасу в ЗМІ та, звісно, не могли не потрапити на очі колишній дружині Х'ю, 69-річній Деборрі-Лі Фернесс.

Як вона на це відреагувала, інсайдер розповів Daily Mail. Із його слів, Деб відчула не смуток, а, навпаки, полегшення.

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Пара Х'ю і Деборри-Лі здавалася ідеальною. Актор неодноразово публічно зізнавався дружині в коханні та говорив, що всіма своїми кар'єрними досягненнями завдячує саме їй Фото Getty Images

"Якщо чесно, то в Деборри-Лі відчуття полегшення. Її мучили підозри. Їй говорили, що це неправда, і що вони - лише близькі друзі, які працюють разом. Але щось у її серці казало їй, що це неправда", - пояснив інформатор.

"Вона довіряла своїй інтуїції, і її інтуїція виявилася права. Отримавши підтвердження того, що її страхи та підозри були обґрунтованими, вона нарешті відчуває полегшення. Тепер вона може повністю завершити цей розділ та рухатися далі. Більше їй нічого сказати про її ексчоловіка та його близьку подругу Саттон", - підсумував він.

Нагадаємо, Джекман та Фернесс прожили разом 27 років. Подейкували, актор до останнього переконував дружину, що в нього з Фостер нічого нема. В курсі правди буцімто були друзі Х'ю, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, але не розказували Деборрі-Лі, через що вона тепер їх обох вважає зрадниками.

Як відомо, Х'ю і Деб виростили двох прийомних дітей. Оскару зараз 24 роки, Аві - 19. У Cаттон Фостер теж є прийомна дитина, 7-річна Емілі. У жовтні 49-річна актриса подала на розлучення зі своїм чоловіком.