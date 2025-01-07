Трималися за руки і посміхалися: Джекмана заскочили на прогулянці із жінкою, через яку він розлучився. Фото

56-річний австралійський актор Х'ю Джекман, який у вересні 2023 року розлучився з дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу, був помічений на прогулянці із 49-річною актрисою Саттон Фостер.

Як відомо, саме через роман із нею і розпався шлюб Джекмана.

У понеділок, 6 січня, парочка насолоджувалася одне одним в Санта-Моніці. Х'ю і Саттон прогулювалися, тримаючись за руки. Фото закоханих оприлюднило видання People.

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Представники Джекмана та Фостер не коментували їхню спільну прогулянку. Але, схоже, пара нарешті вирішила не ховатися.

До речі, 4 січня, Джекман відвідав одну з фінальних вистав, в якій грає Фостер у театрі Ахмансон в Лос-Анджелесі.

Рано чи пізно це мало статися Фото Getty Images

Нагадаємо, про те, що причиною розлучення Джекмана і Фернесс стала зрада, повідомила блогерка Таша Ластінг у листопаді 2024. Тоді ж стало відомо, що Деборр-Лі підозрювала чоловіка у стосунках на стороні.

Більше про шлюб і розлучення Х'ю Джекмана читайте у матеріалі ТаблоID.