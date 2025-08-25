"Жити треба так, щоб твої циці обговорювали на застіллях": Горняк відповіла на звинувачення у фотошопі

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка з гумором ставиться до хейту в свій бік, відповіла на закиди стосовно того, що використовує фотошоп для покращення вигляду її грудей на фото.

Такі звинувачення 38-річна Кріс отримала після того, як опублікувала днями чергову порцію світлин із відпочинку в Хорватії. Дехто з коментаторів заявив, що бюст жінки виглядає надто ідеальним, щоби бути справжнім.

Після того, як Христина запостила цю серію фото, її запідозрили у фотошопі

"Жити треба так, щоб твої циці обговорювали на застіллях, інакше, вважай - життя прожите дарма!!!, - пожартувала Горняк.

"Люди, я фігею, от ви кумедні інколи буваєте! От ніякого логічного мислення, ніякого бажання подивитись на ситуацію з різних сторін - єдине бажання обісрати, і все? Ну і дякую, що вважаєте мене такою ідеальною, з ідеальними цицями (як ви там називаєте їх) що такі ніби можуть бути тільки з фотошопом, або з пластикою (таке мені теж пишуть)", - зазначила вона.

Як відомо, нещодавно Христина публічно відповіла хейтеркам, які писали, що її розкрутив колишній чоловік, шоумен Володимир Остапчук.

Нагадаємо, ТаблоID писав про родзинки стилю Горняк.