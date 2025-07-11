Суд ухвалив рішення стосовно розлучення Гвоздьової
Схоже, хореографка Ілона Гвоздьова таки передумала розлучатися зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. На судове засідання темпераментна парочка не прийшла, а справу було залишено без розгляду.
Відповідне рішення суду, ухвалене за їхньої відсутності, опублікували на сайті судових реєстрів України 7 липня, повідомляє "Бульвар Гордона".
В ухвалі суду зазначається, що за два дні до судового засідання залишити заяву Гвоздьової про розлучення без розгляду попросив її представник.
Як відомо, на розлучення з Іваном Ілона подала у березні, причому зробила це вже не вперше. В червні вона пояснила, що стало причиною такого її рішення, але натякнула, що обручка досі в неї на пальці. Нещодавно ж Іван неочікувано показався в кумедному відео з Ілоною, яке хореографка опублікувала в Instagram.
Нагадаємо, в серпні Хомячук і Гвоздьова, які виховують спільних доньку та сина, відсвяткують 11-ту річницю шлюбу. Але це не точно.
"Для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше": Гвоздьова про шлюб, розмови про розлучення і третю дитину
"У цьому весь мій чоловік": Гвоздьова у день народження коханого показала, що він обожнює
Гвоздьова з донькою, сином та батьками влаштували босу фотосесію просто неба
"Раніше б послала на**й": Гвоздьова публічно відповіла підписниці, яка розкритикувала її "недоглянуте" лице
"Не ховай кігті": Гвоздьова у купальнику левиці посвітила пружним тілом у грайливому танці. Відео