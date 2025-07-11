Суд ухвалив рішення стосовно розлучення Гвоздьової

Марія Ткаченко - 11 липня, 12:50
Ілона Гвоздьова
Фото з Instagram Гвоздьової

Схоже, хореографка Ілона Гвоздьова таки передумала розлучатися зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. На судове засідання темпераментна парочка не прийшла, а справу було залишено без розгляду.

Відповідне рішення суду, ухвалене за їхньої відсутності, опублікували на сайті судових реєстрів України 7 липня, повідомляє "Бульвар Гордона".

В ухвалі суду зазначається, що за два дні до судового засідання залишити заяву Гвоздьової про розлучення без розгляду попросив її представник.


Ілона Гвоздьова та її чоловік

Ілона з Іваном вирішили зберегти шлюб?

Як відомо, на розлучення з Іваном Ілона подала у березні, причому зробила це вже не вперше. В червні вона пояснила, що стало причиною такого її рішення, але натякнула, що обручка досі в неї на пальці. Нещодавно ж Іван неочікувано показався в кумедному відео з Ілоною, яке хореографка опублікувала в Instagram.

Нагадаємо, в серпні Хомячук і Гвоздьова, які виховують спільних доньку та сина, відсвяткують 11-ту річницю шлюбу. Але це не точно.

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