"Приємно шокувала всіх": Мірошниченко розчулила успіхами 9-річної дочки у школі. Фото

Інна Мірошниченко розповіла, що її 9-річна дочка змогла закінчити перший клас з третьої спроби Фото instagram

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна Мірошниченко в Instagram розповіла про успіхи у навчанні своєї прийомної дочки Ангеліни.

Як виявилося, 9-річна дівчинка змогла самостійно і без тьютора закінчити перший клас і скласти необхідний тест. Це досягнення є важливим для школярки, адже це її третя спроба перейти в другий клас.

"Ангеліна втретє в першому класі. І ще пів року тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, що приємно шокувала всіх нас. У своєму темпі. Але прогресує", — зазначила зіркова мама.

Реклама:

Ангеліна приклала чимало зусиль, щоб отримати хороші результати Кадр з instagram

За успіхи в навчанні вона отримала подарунок - новий самокат, який допомагав обирати її братик Марко

Дівчинка пораділа такому сюрпризу

Як відомо, подружжя виховує ще трьох дітей: 5-річного Марко, 6-річну Мію і 3-річного Марселя. Зі своїми нащадками Мірошниченки часто роблять милі відео і тішать кумедним контентом. Також усі члени родини обожнюють вдягатись в однакові образи.

Як відомо, Ангеліна вже понад рік живе у родині Тімура та його дружини. Батьки активно допомагали дівчинці з навчанням, яке давалось їй важко. А нещодавно Інна розчулила своїм дописом про дочку у важливий день.