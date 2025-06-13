"Приємно шокувала всіх": Мірошниченко розчулила успіхами 9-річної дочки у школі. Фото
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна Мірошниченко в Instagram розповіла про успіхи у навчанні своєї прийомної дочки Ангеліни.
Як виявилося, 9-річна дівчинка змогла самостійно і без тьютора закінчити перший клас і скласти необхідний тест. Це досягнення є важливим для школярки, адже це її третя спроба перейти в другий клас.
"Ангеліна втретє в першому класі. І ще пів року тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, що приємно шокувала всіх нас. У своєму темпі. Але прогресує", — зазначила зіркова мама.
Як відомо, подружжя виховує ще трьох дітей: 5-річного Марко, 6-річну Мію і 3-річного Марселя. Зі своїми нащадками Мірошниченки часто роблять милі відео і тішать кумедним контентом. Також усі члени родини обожнюють вдягатись в однакові образи.
Як відомо, Ангеліна вже понад рік живе у родині Тімура та його дружини. Батьки активно допомагали дівчинці з навчанням, яке давалось їй важко. А нещодавно Інна розчулила своїм дописом про дочку у важливий день.