"Хоче знову бути разом": інсайдер розказав про спілкування Machine Gun Kelly з вагітною Меган Фокс і чи помириться з ним акторка

У січні 2022-го року Меган Фокс оголосила про заручини з Machine Gun Kelly, але наприкінці 2024-го вони розійшлися Фото Getty Images

Американська акторка Меган Фокс уже за декілька тижнів стане мамою вчетверте, але не бажає, щоби батько майбутнього малюка, співак Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) перебував поруч із нею.

Сам 34-річний артист, навпаки, хотів би примиритися з Меган. Як вона до цього ставиться, розказав інсайдер US Magazine.

"Вони вже довгий час не розмовляють, але обмінялися кількома текстовими повідомленнями", - зазначив він.

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Зі слів джерела, фізична дистанція від екснареченого - це якраз те, що зараз іде на користь Меган, дає їй змогу "зцілитися" та перебувати у спокійному стані перед пологами.

Вагітна акторка та музикант перестали бути парою восени 2024-го Фото Getty Images

"MGK хоче знову бути разом із Меган, але вона сказала йому, що все скінчено... Вона не бажає перебувати з ним у стосунках", - запевнив співрозмовник видання.

Водночас 38-річна Фокс не змінила свого наміру все-таки дозволити Бейкеру бути присутнім у житті дитини.

Як відомо, для акторки майбутній син або донька стане четвертим нащадком. Ексчоловік та батько трьох її старших синів, Браян Остін Грін та його чинна супутниця життя Шарна Берджес, схоже, готові всяліко підтримувати Меган.

51-річна зірка "Району Беверлі-Хіллз" зізнався, що ексдружина нині переживає "надзвичайно тяжкі часи", але відзначив, що вона - чудова мати, яка дуже любить своїх дітей.

Браян Остін Грін та Меган Фокс після розлучення змогли залагодити свої протиріччя та лишитися друзями і батьками спільних дітей Фото з Instagram

"Ми такі раді, що народиться нове маля. Діти страшенно раді. Ми з Шарною страшенно раді. Що зближує людей, так це діти. Це дісно так. Діти допомагають вам наново пережити ті речі в вашому житті, які ви вже почали сприймати як належне, коли стали старші", - зазначив Браян.

Нагадаємо, Грін категорично не схвалює того, як повівся Бейкер із Фокс. Дізнавшись, що в телефоні музиканта Меган виявила переписки з іншими жінками, актор не став приховувати обурення.

Як відомо, одна з колишніх подружок MGK, порноактриса Амія Майлі, з якою він крутив "паралельно" з Фокс, нещодавно розсекретила химерну секс-забаганку співака.