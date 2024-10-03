Знову не зустрілися: інсайдер розказав, хто з родичів відмовив Чарльза ІІІ від спілкування з Гаррі, як той був у Лондоні

Кажуть, дехто з родичів відмовив короля Чарльза від зустрічі з принцом Гаррі Фото Getty Images

Британський принц Гаррі днями відвідав Лондон, але не для того, щоби впасти в обійми свого батька Чарльза або брата Вільяма. Герцог Сассекський став почесним гостем благодійного заходу WellChild Awards, після чого хутко залишив Британію, вирушивши до Південної Африки.

Подейкують, цього разу Його Величність таки хотів зустрітися з молодшим сином. Але перешкодила мачуха останнього, 77-річна королева-консорт Камілла. Вона відмовила Чарльза від цієї ідеї.

Про це, посилаючись на Daily Beast, повідомляє Page Six.

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Як пояснив інсайдер, наближений до Її Величності, Камілла вирішила, що її чоловікові не треба зараз зайвого стресу. Надто беручи до уваги, що в жовтні на 75-річного онкохворого короля чекає серйозне навантаження, офіційна подорож до Австралії.

Друга дружина Камілла має серйозний вплив на Його Величність Фото Getty Images

"Її голос був основним, хто закликав Чарльза пригальмувати і попуститися. Останнє, чого їй хочеться, так це щоби він стресував через зустріч із Гаррі", - зазначив друг королеви.

Тим часом інсайдер із боку короля повідомив, що той прагне "християнського примирення" з Гаррі, і що серйозний діагноз посприяв посиленню цього імпульсу.

"Він хоче, щоби це залагодилося, не лише тому, що любить обох своїх синів, але й тому, що це дуже дестабілізує монархію", - пояснив співрозмовник видання.

До речі, як запевнило джерело People, намірів зустрічатися зі старшим братом у цей свій приїзд принц Гаррі не мав.

На думку одного з експертів, принц Гаррі має шанс повернутися в королівську родину, лише допоки королем є Чарльз, а не Вільям Фото Getty Images

Перед цим герцог Сассекський приїздив до Британії на початку вересня, на похорон їхнього з Вільямом дядька по материнській лінії, лорда Роберта Фелловза. Подейкували, на церемонії був і принц Вельській, але брати трималися на дистанції одне від одного.

Нагадаємо, відколи король Чарльз сповістив родину та підданих, що в нього рак, із молодшим сином вони бачилися лише раз, у лютому. Аудієнція тривала менше години. Після того, подейкували, Його Величність уже не давав добро на зустрічі, та й слухавки не брав, позаяк знав, що Гаррі торочитиме йому одне й те саме.

Як відомо, після свого 40-річчя, яке він відсвяткував у вересні, принц Гаррі отримав кількамільйонний спадок від прабабусі.