Федишин з усією родиною зазнімкувалася на тлі "перлини України". Фото
Співачка Ірина Федишин влаштувала сімейну прогулянку з найближчими людьми.
Після свого концерту в Умані вона разом із чоловіком, синами Юрієм і Олегом та батьками відправилася в парк Софіївка.
На затишних фото, опублікованих в Instagram, сім'я позувала на тлі водойми і фонтанів, демонструючи всю красу української природи.
Зазначимо, Федишин багато подорожує світом в рамках своїх гастролей. Нещодавно вона фотографувалася під час нічної прогулянки Прагою та разом із сином співала на вилицях Нью-Йорка. Також авторка треків час від часу показує, як проводить час із мамою.
Як відомо, з Віталієм Ірина побралась у 2006 році. А ще в родині є песик Барні, який обожнює танцювати.
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