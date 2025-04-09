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Федишин з усією родиною зазнімкувалася на тлі "перлини України". Фото

Карина Тімкова - 9 квітня, 18:30

Співачка Ірина Федишин влаштувала сімейну прогулянку з найближчими людьми.

Після свого концерту в Умані вона разом із чоловіком, синами Юрієм і Олегом та батьками відправилася в парк Софіївка.

На затишних фото, опублікованих в Instagram, сім'я позувала на тлі водойми і фонтанів, демонструючи всю красу української природи.

Ірина Федишин показала усю свою родину разом

Спершу Ірина показала фото з усіма членами родини

Фото Instagram

Ірина Федишин сфотографувалася з мамою

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Ірина Федишин показала свого тата

Тато Федишин Петро теж доєднався до фотосесії

Ірина Федишин в обіймах чоловіка

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Ірина Федишин з сином і мамою попозували на тлі парку

Ірина обійняла сина для милого фото

Ірина Федишин показала своїх батьків

"Відвідали з сім'єю парк Софіївка, який є одним з найкрасивіших місць України, справжня перлина і водночас — одне з семи чудес України", — підписала фото співачка

Зазначимо, Федишин багато подорожує світом в рамках своїх гастролей. Нещодавно вона фотографувалася під час нічної прогулянки Прагою та разом із сином співала на вилицях Нью-Йорка. Також авторка треків час від часу показує, як проводить час із мамою.

Як відомо, з Віталієм Ірина побралась у 2006 році. А ще в родині є песик Барні, який обожнює танцювати.

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