"Це не про сукні чи підбори": Сопонару про жіночність, відчуття якої їй часом бракує

Актриса Ірина Сопонару поділилася думками про те, що таке жіночність, та зізналася, що іноді їй бракує цього відчуття.

38-річна зірка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram.

"Для мене жіночність - це свобода бути різною. Хочу - сильна й цілеспрямована, хочу - ніжна і вразлива, хочу - смішна й трошки божевільна. Це не про сукні чи підбори, а про внутрішній стан, коли ти кайфуєш від себе в будь-якому вигляді", - зазначила Іра.

Ірина любить жінок та обирає не конкурувати, а надихатися

"І так, встигнути нафарбуватися, нагодувати котів і пожартувати за 5 хвилин - теж жіночність", - пожартувала вона.

До речі, фотографією своїх котів Сопонару відповіла на запитання, чи планує дітей.

"В мене вже є двоє", - заявила Ірина.

Сопонару показала своїх "синочків"

Нагадаємо, другий кіт з'явився в Ірини та її чоловіка Ріса Бейнхема на початку 2025-го року. Тваринка, яку звати Вітьок, перед тим стала жертвою людської жорстокості: її викинули з восьмого поверху.

Як відомо, нещодавно Ірина серйозно відповіла на запитання щодо дітей.