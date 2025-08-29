"Люблю з тобою": Сопонару поділилася літніми пригодами з чоловіком-британцем і показалася в бікіні на гойдалці. Відео

Акторка і комікеса Ірина Сопонару потішила фанів новим романтичним контентом зі своїм чоловіком, британцем Рісом Бейнхемом.

В Instagram 38-річна зірка опублікувала ролик, в якому зібрала чимало веселих моментів з коханим та показала, як минула їхня літня подорож. А ще вона поділилася речами, які обожнює робити з разом із Рісом:

"Люблю з тобою сміятися до сліз, кататися на байку, навіть коли лячно й планувати нові пригоди".

Ірина поцілувала коханого, поки вони споглядали салют Кадр з instagram

Парочка показала моменти своєї сонячної прогулянки десь за кордоном

Акторка у бікіні з принтом покаталася на гойдалці серед тропіків

"Люблю з тобою знаходити наші улюблені місця у нових містах та прокидатися поряд і знати, що день уже вдався", — додала вона.

Сопонару у милій сукенці притулилася до чоловіка і посвітила стрункими ніжками

"Люблю з тобою пити кокос просто на вулиці та мовчати і все одно розуміти одне одного"

До речі, восени акторка показувала, як у купальнику веселилася з чоловіком та ділилася їхніми романтичними фото. А ще подружжя зробило хорошу справу і прихистило у себе кошеня з важкою долею.

Нагадаємо, весілля Ірина та Ріс зіграли у травні 2024 року, після чого комікеса розповідала, скільки хоче діток. Загалом Сопонару часто ділиться подробицями про їхні стосунки, а днями вона зізналась, яку свою рису знає тільки її чоловік.