"Люблю з тобою": Сопонару поділилася літніми пригодами з чоловіком-британцем і показалася в бікіні на гойдалці. Відео
Акторка і комікеса Ірина Сопонару потішила фанів новим романтичним контентом зі своїм чоловіком, британцем Рісом Бейнхемом.
В Instagram 38-річна зірка опублікувала ролик, в якому зібрала чимало веселих моментів з коханим та показала, як минула їхня літня подорож. А ще вона поділилася речами, які обожнює робити з разом із Рісом:
"Люблю з тобою сміятися до сліз, кататися на байку, навіть коли лячно й планувати нові пригоди".
"Люблю з тобою знаходити наші улюблені місця у нових містах та прокидатися поряд і знати, що день уже вдався", — додала вона.
До речі, восени акторка показувала, як у купальнику веселилася з чоловіком та ділилася їхніми романтичними фото. А ще подружжя зробило хорошу справу і прихистило у себе кошеня з важкою долею.
Нагадаємо, весілля Ірина та Ріс зіграли у травні 2024 року, після чого комікеса розповідала, скільки хоче діток. Загалом Сопонару часто ділиться подробицями про їхні стосунки, а днями вона зізналась, яку свою рису знає тільки її чоловік.
