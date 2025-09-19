Камалія без мейку та в обтислій майці гайнула в танок із зіркою 1990-х. Відео

Співачка Камалія поки лише готується потішити шанувальників свого таланту кліпом на пісню "Ти ловиш кайф", а поки зняла на неї рілз зі своєю колегою, зіркою 1990-их Оксаною Вояж.

Вочевидь, дівчата вирішили вдатися до танцювальної імпровізації, коли 48-річна Камалія прийшла причепуритися до салону краси Оксани. На ексдружині бізнесмена Мохаммада Захура не помітно макіяжу, а вбрана вона в білу майку і джинси.

Оксана з Камалією спокусливо станцювали перед камерою під пісню останньої

Відео артистки опублікували в Instagram.

Зіркові подружки пішли в відрив

Нагадаємо, Камалія нещодавно розказала ТаблоID, чи отримує вона непристойні меседжі від чоловіків у дірект і куди збирається поїхати вдвох із Захуром. А ще ми наводили цікаві факти з біографії артистки, як-от те, що вона пережила клінічну смерть.