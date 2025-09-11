"Відкриваєш - а там голяка": Камалія про хтивки в діректі, своє нове хобі та майбутню подорож із Захуром

Камалія особисто привітала ТаблоID із 20-річчям Фото Олександра Ратушняка

10-го вересня в ресторані "GHOST" у Києві відзначалося 20-річчя ТаблоID, і серед тих, кого ми запросили розділити з нами це свято, була співачка Камалія.

Зірка відвідала івент разом зі своїм ексчоловіком Мохаммадом Захуром. Їх обох ми попросили подарувати нам якийсь секрет, і обоє не відмовили. Камалія розкрила аж декілька: про її нове хобі, про те, куди вони скоро поїдуть удвох із Захуром і про хтивки, які чоловіки шлють їй у дірект.

"Нове хобі в мене з'явилося - вейкборд. Тобто зараз заради зйомок свого кліпу ("Ти ловиш кайф" - ред.) я навчилася кататася на вейкборді та на серфі. Звісно, падала багато разів. Але з першого разу поїхала. З першого, як стала, так і поїхала. В мене було чотири уроки спочатку на вейкборді, по 20 хвилин, і ми з дівчатами моїми, донечками захопилися цим, разом тренувалися. Потім, 5-ий раз, це я вперше стала на серф, за катером. Теж з першого разу. Потім було ще два уроки по вейкбордингу, і потім вже були зйомки кліпу, де я вже на серфі показувала "майстерклас"", - похвалилася Камалія.

Як відзначила артистка, це друга, після кліпу "Батьківщина", її робота як головного режисера, сценариста та продюсера.

Олена-Крістіна Лебідь та Камалія на вечірці у ТаблоID Фото Олександра Чекменьова

Камалія розповіла, що незабаром вони з Захуром - удвох, без доньок - вирушать у подорож.

"Дітки наші поїдуть зі школою на осінніх канікулах в Буковель, а ми поїдемо в Іспанію разом із Захуром, там буде зустріч із нашими друзями. Ось такий секрет", - поділилася вона.

А ще артистка розповіла нам, що останнім часом до неї значно зросла увага в мережі з боку представників чоловічої статі.

"Багато чоловіків почало на мене підписуватися, дуже багато. От колись було дуже багато жінок, а зараз прям чоловіків - от після того, як я крайнє виклала відео, де я в боді на березі Дніпра, після цього мене просто завалили листівками", - зазначила вона.

Захур склав компанію колишній дружині Фото Олександра Ратушняка

Більшість чоловіків, які пишуть Камалії в дірект, гречні, але бувають і винятки

"Різні чоловіки, різні. Буває, що і непристойне. Буває, що відкриваєш в Instagram - а там голяка (сміється). Звісно, баню", - наголосила вона.

Зі слів Камалії, вона підтримує зв'язок зі своїми найдавнішими та найвідданішими фанами, серед яких є багато дуже цікавих людей.

"В мене навіть є фанзустрічі. Ніхто про це не знає ще, до речі! На цих фанзустрічах не дуже багато людей, десь 10. Це мої справжні прихильники, котрі підтримують мене, котрі знімають якісь відео на мої пісні, підтримують під час прямих ефірів. Навіть декілька людей із моїх прихильників стали моїми модераторами", - розказала вона.

Камалія подарувала ТаблоID аж декілька своїх секретів Фото Олександра Ратушняка

"Звісно, я спілкуюся, але хто дуже набридливий чи нечемний, хто переступає якісь певні кордони, я, звісно, з такими не спілкуюся", - запевнила Камалія.

Співачка повідомила, що вже кілька місяців як припинилися переслідування з боку її заможного залицяльника, від яких вона потерпала. Захуру в цю неприємну ситуацію втручатися на довелося.

"Ні, він в моє особисте не втручається. Якби я, звісно, попросила... Я дуже сильна жінка", - запевнила вона.

Що ж до секрету, який ми випитали в самого Захура - то він теж про Камалію.

Фото Анни Штопенко

"Камалія, мабуть, єдина жінка в світі, котрі ніколи ще в своєму житті не снідала. Вона спить вранці. Ось і секрет", - поділився він зі сміхом.

Нагадаємо, Камалія розказувала, що дотримується інтервального голодування і має результат на вагах. А ще ТаблоID зібрав цікаві факти про артистку, як-от те, що вона є власницею ділянки на Місяці.



