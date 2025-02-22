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"Раз в 20 годин": Камалія здивувала своєю жорсткою дієтою

Юлія Леськова - 22 лютого, 09:44
Камалія позує для фото
Фото з Instagram Камалії

Співачка Камалія розсекретила дієту, якої дотримується, аби зберігати свою фігуру у тонусі. 

"Я на інтервальному (харчуванні, - ред.). Раз в 20 годин їм", - сказала вона в інтерв'ю М1.

За її словами вона їсть один раз на добу.


"Це супчик, салатик якийсь. Можу шматочок м'яска, печінки там, наприклад", - додала вона.

Камалія їсть яблуко

Камалія зізналася, що яблуко - її перший прийом їжі

Також зірка розповіла про те, як  святкувала Новий рік.

"Вони (діти) їздили до мене. Вони були в Києві 20 днів, а потім ще на 20 днів я їхала туди в Лондон. 40 днів я насолоджувалася їхньою присутністю", - зазначила вона.

До речі, строгої дієти дотримується Руслана. Вона їсть тільки ввечері.

Нещодавно Камалія зізналася, що після розлучення з Мохаммадом Захуром вона закрутила роман з заможним чоловіком-аб'юзером. Вони розійшлися, але він досі її переслідує.

Також співачка якось пояснювала чому її донечки, Арабелла та Мірабелла, живуть у Лондоні з ексчоловіком.

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Камалія
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