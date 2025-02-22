"Раз в 20 годин": Камалія здивувала своєю жорсткою дієтою
Співачка Камалія розсекретила дієту, якої дотримується, аби зберігати свою фігуру у тонусі.
"Я на інтервальному (харчуванні, - ред.). Раз в 20 годин їм", - сказала вона в інтерв'ю М1.
За її словами вона їсть один раз на добу.
"Це супчик, салатик якийсь. Можу шматочок м'яска, печінки там, наприклад", - додала вона.
Також зірка розповіла про те, як святкувала Новий рік.
"Вони (діти) їздили до мене. Вони були в Києві 20 днів, а потім ще на 20 днів я їхала туди в Лондон. 40 днів я насолоджувалася їхньою присутністю", - зазначила вона.
До речі, строгої дієти дотримується Руслана. Вона їсть тільки ввечері.
Нещодавно Камалія зізналася, що після розлучення з Мохаммадом Захуром вона закрутила роман з заможним чоловіком-аб'юзером. Вони розійшлися, але він досі її переслідує.
Також співачка якось пояснювала чому її донечки, Арабелла та Мірабелла, живуть у Лондоні з ексчоловіком.
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