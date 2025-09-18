"Змусив позбутися дитини": Бужинська про першого чоловіка-аб'юзера, наслідки аборту і причину розлучення

Співачка Катерина Бужинська зізналася, що дуже жалкує про те, що під примусом свого першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова, перервала вагітність у віці 18 років. Цей вчинок мав для юної артистки тяжкі психологічні та фізичні наслідки, але шлюб розпався не через нього.

Про це Бужинська розказала в відвертому інтерв'ю Марічці Падалко.

"Я завагітніла перед конкурсом. Я хотіла народити. Я навіть відчувала - в мене дуже хороша інтуїція - що в нас буде з ним хлопчик. Чомусь мені так здавалось. Я, мені здається, якби тоді він не змусив мене позбутися дитини, то ми, можливо, з ним і жили б все життя. Тому що коли я виходила за нього заміж, я хотіла, щоби він був для мене єдиний на все життя. Я дуже щиро його любила", - запевнила Катерина.

"І коли він так просто владно сказав: "Ні, ти потовстішаєш, ти не можеш на конкурс (іти вагітною). А якщо щось станеться з голосом? Гормональні зміни..." Він заборонив мені розповідати подругам, він мене замикав удома, щоби я ні з ким не спілкувалась, щоби я мамі не сказала про це. Бо якби я сказала мамі, ця дитина би була. Це моя помилка. Я повинна була... ", - визнала вона.

Для Катерини перша вагітність була бажаною і вона відчувала, що носить під серцем сина

"Але він для мене був таким авторитетом, я його не боялась, але я йому дуже вірила. Тобто якби мені сказали: "Віддай йому своє серце, йому треба", я б віддала. Я його дуже щиро любила", - поділилася Бужинська.

Зі слів співачки, після переривання вагітності в неї навіть було бажання піти в монастир.

"У мене був дуже сильний гормональний збій, я почала хворіти, я плакала, я не спала ночами. Це такий великий гріх, я дуже переживала, ну як так можна, ми ж одружені... Але в нього кар'єра була на першому плані, і він переживав, що це завадить кар'єрі", - зазначила вона.

У самого Квеленкова, старшого за співачку на 20 років, від попередньої дружини вже була дочка. А в шлюбі з Бужинською він вірним не був, що зрештою і призвело до його краху.

Шлюб артистки з Квеленковим тривав 8 років

"Я була юна дівчина, він у мене перший. У мене завжди була тільки музика, я ні з ким не зустрічалась, не цілувалась, я одразу заміж. І так сталось, що для мене це була велика травма, але я подала на розлучення. Я не могла пробачити йому його поведінки", - пояснила Катя.

"Я не знаю, чому так відбувалося, але ці жінки, з якими він десь там зустрічався, вони мені дзвонили. Вони пишались, вони казали: "А ви знаєте, з ким я була? З чоловіком Катерини". Я плакала, казала: "В мене концерти, навіщо ти робиш, як мені виходити до людей, як мені виступати? В мене обличчя червоне, набряки..." Це я зараз сміюсь, а тоді мені здавалося, що все, моє життя закінчилося", - зізналася вона.

Бужинська пригадала, як ексчоловік реагував на її докори щодо зрад.

"Він починав на мене ще кричати і робити мене винною", - розповіла вона, погодившись із твердженням, що була жертвою домашнього аб'юзу.

Бужинська жалкує, що ексчоловік не бажає з нею спілкуватися, бо досі ображений на те, що вона його покинула

Тим не менш, запевнила Катерина, вона Юрію вже все пробачила і відчуває вдячність за все, що він зробив для її кар'єри, а ще за те, що він її "загартував" і зробив сильною жінкою, яка більше нічого не боїться.

Нагадаємо, Катерина Бужинська вже 11 років одружена з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим, батьком її молодших дітей-двійнят Катерини і Дмитра.

Як відомо, історія Бужинської дуже нагадує історію її колеги Наталії Валевської, яка теж зазнавала аб'юзу в шлюбі та під тиском ексчоловіка перервала вагітність. 44-річна зірка бореться з безпліддям та не втрачає надії стати мамою.