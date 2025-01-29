"Наскільки я не даю спокою людині": Репяхова висловилася про ексдружину Павліка, яка обізвала її "фіфою"

Друга і третя дружини співака Віктора Павліка, Лариса Созаєва та Катерина Репяхова, стосунки між якими важко назвати добрими, знову висловилися на адресу одна одної в мережі.

Лора не змогла пройти повз нещодавній конфлікт чинної супутниці життя артиста з однією з приватних клінік. Катерина, в свою чергу, прокоментувала коментар своєї попередниці, яка назвала її "фіфою".

Почалося з того, що Катя у своїх Insta-сторіс обурилася через ситуацію з затримкою УЗД її сина Михайла, на яке вона привела 3-річного хлопчика зранку, натщесерце. Реакція на цей інцидент із боку адміністраторки клініки видалася блогерці нечемною. Згодом представники установи зв'язалися з Репяховою та перепросили. На думку Созаєвої, дарма.

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"...І от приходить фіфа-інфлюенсер і жаліється про те, увага! що вона запізнилась, так, з клініки їй дзвонили, але вона не могла взяти слухавку, бо несла дитину на руках. І в клініці прийняли "неправильне" рішення прийняти маму з дитиною, що сиділи в черзі. І коли фіфа прийшла, тепер їй довелось чекати", - обурилася Лора у Facebook.

Ексдружина Павліка засудила рішення клініки вибачитися, а не захищати своїх працівників, та припустила, що так було вчинено виключно тому, що клієнтка має велику аудиторію в соцмережі.

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"Підлетів цікавий контент ) Хто скучив за колишньою? Ви уявляєте, наскільки я не даю спокою людині", - зазначила на це Репяхова.

"Робимо висновки, люди. Коли людина не працює зі своїм станом, вона стає вразливою до впливу зовнішнього світу - її зачіпає життя інших людей, їхні успіхи, проблеми, думки. Постійне порівняння, заздрість чи відчуття власної меншовартості можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя", - написала дружина Павліка.

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Катерина продовжила свою думку, наголосивши на необхідності приймати реальність та працювати над собою замість того, щоби застрягати в чужих сценаріях.

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Як відомо, Віктору Павліку дуже хотілося би, щоб Лора та Катерина потоваришували. Але це навряд, враховуючи, що стосунки співака з Репяховою почалися, коли він перебував у шлюбі з Созаєвою. Син артиста від того союзу, Павло, пішов з життя у віці 21 року.

Нагадаємо, кілька років тому у Віктора Франковича та Катерини виник конфлікт із Ларисою через квартиру, яку раніше артист обіцяв залишити ексдружині. Коли Созаєва спересердя публічно назвала Катерину "тварюкою", блогерка подала позов і виграла суд.



