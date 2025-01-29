"Наскільки я не даю спокою людині": Репяхова висловилася про ексдружину Павліка, яка обізвала її "фіфою"

Марія Ткаченко 29 січня, 13:00
Катя Репяхова
Скріни з Instagram Репяхової

Друга і третя дружини співака Віктора Павліка, Лариса Созаєва та Катерина Репяхова, стосунки між якими важко назвати добрими, знову висловилися на адресу одна одної в мережі.

Лора не змогла пройти повз нещодавній конфлікт чинної супутниці життя артиста з однією з приватних клінік. Катерина, в свою чергу, прокоментувала коментар своєї попередниці, яка назвала її "фіфою".

Почалося з того, що Катя у своїх Insta-сторіс обурилася через ситуацію з затримкою УЗД її сина Михайла, на яке вона привела 3-річного хлопчика зранку, натщесерце. Реакція на цей інцидент із боку адміністраторки клініки видалася блогерці нечемною. Згодом представники установи зв'язалися з Репяховою та перепросили. На думку Созаєвої, дарма.


Син Віктора Павліка

Катерина та Михайло трохи запізнилися і коли зрештою дісталися клініки, то з'ясувалося, що на УЗД вже пішла інша дитина

"...І от приходить фіфа-інфлюенсер і жаліється про те, увага! що вона запізнилась, так, з клініки їй дзвонили, але вона не могла взяти слухавку, бо несла дитину на руках. І в клініці прийняли "неправильне" рішення прийняти маму з дитиною, що сиділи в черзі. І коли фіфа прийшла, тепер їй довелось чекати", - обурилася Лора у Facebook.

Ексдружина Павліка засудила рішення клініки вибачитися, а не захищати своїх працівників, та припустила, що так було вчинено виключно тому, що клієнтка має велику аудиторію в соцмережі.

Колишня дружина Віктора Павліка

Лариса, м'яко кажучи, недолюблює Катерину і не приховує цього

Фото з Facebook Созаєвої

"Підлетів цікавий контент ) Хто скучив за колишньою? Ви уявляєте, наскільки я не даю спокою людині", - зазначила на це Репяхова.

"Робимо висновки, люди. Коли людина не працює зі своїм станом, вона стає вразливою до впливу зовнішнього світу - її зачіпає життя інших людей, їхні успіхи, проблеми, думки. Постійне порівняння, заздрість чи відчуття власної меншовартості можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя", - написала дружина Павліка.

Репяхова в Instagram

Репяхова заскрінила гнівний допис Созаєвої

Катерина продовжила свою думку, наголосивши на необхідності приймати реальність та працювати над собою замість того, щоби застрягати в чужих сценаріях.

Катерина вирішила дати своїй попередниці пораду?

Катерина вирішила дати своїй попередниці пораду?

Як відомо, Віктору Павліку дуже хотілося би, щоб Лора та Катерина потоваришували. Але це навряд, враховуючи, що стосунки співака з Репяховою почалися, коли він перебував у шлюбі з Созаєвою. Син артиста від того союзу, Павло, пішов з життя у віці 21 року.

Нагадаємо, кілька років тому у Віктора Франковича та Катерини виник конфлікт із Ларисою через квартиру, яку раніше артист обіцяв залишити ексдружині. Коли Созаєва спересердя публічно назвала Катерину "тварюкою", блогерка подала позов і виграла суд.

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Павлік Репяхова
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