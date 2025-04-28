Мов грецька богиня: дружина Усика у летючій сукні з рюшами чуттєво попозувала на тлі кам'яної стіни. Фото

Карина Тімкова - 28 квітня, 15:40

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина влаштувала ніжну та казкову фотосесію.

У своєму Instagram вона постала у сукні вільного крою з широкими рукавами кольору айворі. Вбрання з легкої тканини мало драпірування з численними рюшами і відриті плечі.

У такому аутфіті в стилі бохо Катя нагадувала богиню з грецьких міфів. Багатодітна мама ефектно попозувала біля кам'яної будівлі та попритулялася до стіни.

Дружина Усика уявила себе грецькою принцесою
Ця сукня також викликає асоціації з античними туніками
Усі фото emiliakulieva

Дружина Усика ефектно попозувала у летючій сукні

Усик продемонструвала свою вишуканість

Дружина Усика у бохо сукні притулилася до стіни

Дружина спортсмена відкрила свою ніжну сторону

Дружина Усика у ніжній сукні посміхалася в камеру

Вбрання мало елегантний декор

Дружина Усика у незвичній сукні наробила ніжних фото
Мама чотирьох дітей схожа на грецьку царівну, яка готується до весілля
Дружина Усика спробувала себе в образі міфологічної красуні

Це справжній бохо-шик

Дружина Усика показала свою жіночність в образі бохо

Катя спробувала на собі міфологічну грецьку естетику

Катерина Усик уявила себе нареченою на нових фото

Немов героїня вінтажного фільму

Катерина із задоволенням організовує фотосесії на свіжому повітрі та модні зйомки. Обраниця боксера не боїться пробувати себе в різних амплуа. До творчого процесу вона часто долучає й рідних.

Дружина Усика попозувала у стильній сукні
"Муза!", — написав один з підписників

Нагадаємо, подружжя виховує чотирьох нащадків. Старша донька Ліза нещодавно відзначила 15-річчя, а наймолодша Марійка, якій лише рік, вже почала робити перші кроки.

Їхні сини Кирило та Михайло, яким 12 і 10 років відповідно, нині мешкають в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Нещодавно Олександр провідав хлопців закордоном. А ще чемпіон світу показав, як кумедно годував найменшу дитину кашею.

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