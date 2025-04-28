Мов грецька богиня: дружина Усика у летючій сукні з рюшами чуттєво попозувала на тлі кам'яної стіни. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина влаштувала ніжну та казкову фотосесію.

У своєму Instagram вона постала у сукні вільного крою з широкими рукавами кольору айворі. Вбрання з легкої тканини мало драпірування з численними рюшами і відриті плечі.

У такому аутфіті в стилі бохо Катя нагадувала богиню з грецьких міфів. Багатодітна мама ефектно попозувала біля кам'яної будівлі та попритулялася до стіни.

Ця сукня також викликає асоціації з античними туніками Усі фото emiliakulieva

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Катерина із задоволенням організовує фотосесії на свіжому повітрі та модні зйомки. Обраниця боксера не боїться пробувати себе в різних амплуа. До творчого процесу вона часто долучає й рідних.

"Муза!", — написав один з підписників

Нагадаємо, подружжя виховує чотирьох нащадків. Старша донька Ліза нещодавно відзначила 15-річчя, а наймолодша Марійка, якій лише рік, вже почала робити перші кроки.

Їхні сини Кирило та Михайло, яким 12 і 10 років відповідно, нині мешкають в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Нещодавно Олександр провідав хлопців закордоном. А ще чемпіон світу показав, як кумедно годував найменшу дитину кашею.