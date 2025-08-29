Принц Гаррі вперше за довгий час побачиться з батьком: хто з рідних відмовився від зустрічі

Фото Getty Images

Британський принц Гаррі має прибути до Лондона на треті роковини смерті своєї бабусі, королеви Єлизавети, 8-го вересня. Подейкують, він принагідно побачиться з королем Чарльзом.

Їхня особиста зустріч відбудеться вперше за довгий час. Востаннє батько та син спілкувалися віч-на віч на початку 2024-го року, незабаром після того, як Його Величності діагностували рак.

Як повідомляє The Mirror, старший брат Гаррі, принц Вільям від зустрічі та примирення відмовився.

Імовірному потеплішанню в стосунках Чарльза та Гаррі передував неформальний "саміт миру" між його представниками та представниками палацу.

У принца Гаррі буде можливість налагодити стосунки з батьком Фото Getty Images

"Очевидно, що наразі обидві сторони налаштовані на те, щоби це відбулося. Ніхто не робить вигляду, ніби глибші родинні проблеми можуть бути вирішені, але для Чарльза та Гаррі це початок", - зазначило джерело.

"Уперше за тривалий час є чітке відчуття, що примирення досяжне. Команда принца Гаррі та палац відкрили лінію комунікації, і є певна надія, що батько і син побачаться, коли герцог повернеться до Лондона в вересні", - сказав інформатор.

"Після 20-місячної розлуки, і оскільки король продовжує лікування, є відчуття, що це слушний час для цього кроку. Не йдеться про великі жести або зустрічі-примирення - мова йде просто про розмову лицем в лице між батьком і сином. Пріоритетом є приватність та гідність, але і сприяння тому, щоби двері для подальшого діалогу залишалися відкритими. Що ж до Гаррі та Вільяма, то будь-яка вірогідність їхнього примирення була відкинута", - додав він.

Вільям не збирається миритися з молодшим братом. На думку експертів, коли принц Вельський стане королем, Гаррі остаточно втратить шанс повернутися в королівську родину Фото Getty Images

Нагадаємо, торік ходили чутки, що Вільям та Кейт робили спроби налагодити стосунки з Гаррі та Меган Маркл, але зрештою "відправили їх в бан", щоби захистити принцесу від стресу та зосередитися на її одужанні від раку.

Як відомо, кажуть, що Меган геть не в захваті від перспективи примирення чоловіка з британською ріднею. Гаррі ж, навпаки, навіть перестав заперечувати проти того, щоби дружина постила в Instagram фото і відео їхніх дітей - в надії, що їх хоч так побачить дід-король.