Королева Ранія помилувалася молодшими дітьми в ошатних луках. Фото

Королева Ранія показала своїх молодших чина та дочку Фото instagram

Королева Йорданії Ранія показала рідкісний кадр зі своїми молодшими дітьми: 24-річною принцесою Сальмою та 20-річним принцом Хашимом.

В офіційному Instagram був опублікований знімок, на якому принцеса усміхнено позувала у фіолетовій сукні з ремінцем, а поруч із нею стояв її молодший брат у темно-синьому костюмі з краваткою в цятку.

"Моя любов", — підписала публікацію Її Величність.

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Нагадаємо, у короля Абдалли II та його дружини окрім Сальми і Хашима також є син Хусейн бін Абдалла і донька Іман, яка вийшла заміж у 2023-му. А нещодавно наслідний принц Йорданії вітав маму з важливим святом.

Як відомо, королівське подружжя вже встигло двічі стати бабусею і дідусем. 30-річний Хусейн виховує майже однорічну дочку, а 28-річна принцеса Іман декілька місяців тому народила свою першу дитину.