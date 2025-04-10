Сукня кольору бузинового вина та сумка за $7 тисяч: лук королеви Ранії на зустрічі з прем'єркою Італії
Королева Йорданії Ранія зустрілася з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Римі і продемонструвала черговий стильний образ.
Для офіційного заходу 54-річна дружина короля Абдалли ІІ обрала міді сукню з модним нині драпіруванням кольору бузинового вина від бренду ERDEM. Таке плаття на сайті марки коштує трішки більше тисячі доларів.
Свій лук Ранія доповнила сумочкою від Louis Vuitton кольору бургунді за $6900 та туфлями з пряжками від бренду Bottega Veneta.
Як зазначила королева в Instagram, з Мелоні вони обговорювали гуманітарну катастрофу в Газі.
До слова, за останній місяць Ранія вигуляла кілька яскравих луків, зокрема лимонний кафтан та яскраву червону сукню з накидкою.
Загалом стиль королеви завжди був вишуканим, більше про нього читайте тут.