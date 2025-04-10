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Сукня кольору бузинового вина та сумка за $7 тисяч: лук королеви Ранії на зустрічі з прем'єркою Італії

Тамара Кудрявченко - 10 квітня, 12:30

Королева Йорданії Ранія зустрілася з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Римі і продемонструвала черговий стильний образ. 

Для офіційного заходу 54-річна дружина короля Абдалли ІІ обрала міді сукню з модним нині драпіруванням кольору бузинового вина від бренду ERDEM. Таке плаття на сайті марки коштує трішки більше тисячі доларів. 

Свій лук Ранія доповнила сумочкою від Louis Vuitton кольору бургунді за $6900 та туфлями з пряжками від бренду Bottega Veneta. 


Мелоні і королева Ранія
48-річна Мелоні у total white провела зустріч із Її Величністю Ранією у відтінках бордового
Фото Getty Images

Як зазначила королева в Instagram, з Мелоні вони обговорювали гуманітарну катастрофу в Газі. 

До слова, за останній місяць Ранія вигуляла кілька яскравих луків, зокрема лимонний кафтан та яскраву червону сукню з накидкою

Загалом стиль королеви завжди був вишуканим, більше про нього читайте тут

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