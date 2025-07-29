"Далі буде": лідер гурту "Пиріг і Батіг" оголосив, що приєднався до лав ЗСУ. Фото
Лідер і соліст львівського фольк-гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пиріг (справжнє ім'я Мар'ян Пирожок) оголосив, що приєднався до лав ЗСУ.
У своєму Facebook 45-річний артист вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з шанувальниками, зізнавшися, що нині йому не вистачає часу на публікації. Після цього він поділився новиною про службу.
"От рідко останньо буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але, щоб ви не хвилювалися, де я і шо я, офіційно повідомляю — добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде… Здоров'я бажаю", — написав він.
Тим часом на офіційній сторінці гурту учасники і автори хіта "Гаї шумлять — я слухаю" підтвердили цю новину, показавши спільне фото з Мар'яном:
"Друзі, повідомляємо, що лідер гурту Мар'ян Пиріг вступив до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил та витримки в сему важливому кроці".
Нагадаємо, на початку літа інший відомий співак Микита Ломакін опинився у рядах ЗСУ. Пізніше він розповів, які проблеми зі здоров'ям зміг побороти на фронті.
До речі, музикант Віталій Козловський, який служив у Нацгвардії, а пізніше перевівся до ЗСУ, зізнавався, що зіткнувся з дідівщиною на службі.
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