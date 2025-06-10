"Це посіяло в мені страх": Микита Ломакін розповів про проблеми зі здоров'ям на службі в ЗСУ, через які потрапив у шпиталь. Відео
Учасник шоу "Х-фактор", співак Микита Ломакін (MYKYTA LOMAKIN), який нещодавно повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України, вперше розповів про виклики, з якими зіткнувся під час військової підготовки.
Артист зазначив, що постійна емоційна напруга, стрес, куріння й відсутність можливості реалізовувати себе у звичному мистецькому середовищі негативно вплинули на його фізичне та психічне самопочуття. Микита навіть потрапив до шпиталю з бронхітом.
"Мистецтво — лікує, страх — руйнує". Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав більше місяця, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки — мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь — бронхіт, температура", — зізнався співак.
Після курсу лікування він повернувся до частини. І саме тоді стався момент, який, за словами Ломакіна, допоміг йому повернути внутрішню рівновагу. До бійців приїхав військовий оркестр. Хтось розповів музикантам, що Микита теж є співаком, після чого йому запропонували виступити.
"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге — про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", — поділився він.
В Instagram 27-річний Ломакін опублікував відео виконання народної пісні "Чорнобривці". Цей виступ став символом його особистого зцілення і, як він сам зазначив, допоміг не лише йому, а й товаришам по службі:
"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам".
Нагадаємо, про мобілізацію Ломакіна стало відомо на початку літа. Тоді він вийшов на зв'язок з фанами і поділився, як опинився в Збройних силах України.
А не так давно співак Віталій Козловський, який служив у Нацгвардії, а потім перевівся до ЗСУ, розповідав про дідівщину на службі.
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