"Це посіяло в мені страх": Микита Ломакін розповів про проблеми зі здоров'ям на службі в ЗСУ, через які потрапив у шпиталь. Відео

Учасник шоу "Х-фактор", співак Микита Ломакін (MYKYTA LOMAKIN), який нещодавно повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України, вперше розповів про виклики, з якими зіткнувся під час військової підготовки.

Артист зазначив, що постійна емоційна напруга, стрес, куріння й відсутність можливості реалізовувати себе у звичному мистецькому середовищі негативно вплинули на його фізичне та психічне самопочуття. Микита навіть потрапив до шпиталю з бронхітом.

"Мистецтво — лікує, страх — руйнує". Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав більше місяця, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки — мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь — бронхіт, температура", — зізнався співак.

Виконавець поділився своїми проблемами зі здоров'ям, які з'явилися під час військового вишколу Фото instagram

Після курсу лікування він повернувся до частини. І саме тоді стався момент, який, за словами Ломакіна, допоміг йому повернути внутрішню рівновагу. До бійців приїхав військовий оркестр. Хтось розповів музикантам, що Микита теж є співаком, після чого йому запропонували виступити.

"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге — про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", — поділився він.

Микита вперше за тривалий час заспівав на імпровізованій сцені Кадр з instagram

В Instagram 27-річний Ломакін опублікував відео виконання народної пісні "Чорнобривці". Цей виступ став символом його особистого зцілення і, як він сам зазначив, допоміг не лише йому, а й товаришам по службі:

"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам".

Нагадаємо, про мобілізацію Ломакіна стало відомо на початку літа. Тоді він вийшов на зв'язок з фанами і поділився, як опинився в Збройних силах України.

А не так давно співак Віталій Козловський, який служив у Нацгвардії, а потім перевівся до ЗСУ, розповідав про дідівщину на службі.