"Не могла б бути ще щасливішою": Лілі Коллінз поділилася ніжними фото з чоловіком і 1,5-місячною донею
Голлівудська акторка Лілі Коллінз, зірка серіалу "Емілі в Парижі", поділилася зворушливими кадрами на честь свого особливого дня народження.
На своїй сторінці в Instagram 36-річна зірка опублікувала фото з 1,5-місячною донькою Туве Джейн та чоловіком, сценаристом Чарлі МакДауеллом.
У підписі вона зазначила, що цей рік був для неї неймовірним і захопливим.
"Мій перший день народження в ролі мами. Я справді не могла б бути ще щасливішою або уявити, що цей день може бути більш особливим. Це був чарівний рік, а який прекрасний рік мене чекає. Слово "вдячна" не опише те, що я відчуваю", — написала знаменитість.
Про те, що акторка вперше стала мамою, вона розповіла в лютому цього року. Дівчинка народилася шляхом сурогатного материнства.
Коллінз та МакДауелл заручилися у 2020 році, а через рік одружилися.
Нагадаємо Лілі частенько знімається для глянцю у стильних образах. Інколи на ній можна побачити українські бренди.
Футболіст Маліновський стане батьком вдруге. Фото
"Близько до зустрічі з моїм хлопчиком": донька Емінема оголила вагітний животик для ніжного фотосету
"Фантастичні пологи": Пренткович стала мамою втретє і показала фото дочки
"Неважко наважитися на третього": Кошмал розповіла, чи народжувала сама та чи дотримується дієти на ГВ