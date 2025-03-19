"Не могла б бути ще щасливішою": Лілі Коллінз поділилася ніжними фото з чоловіком і 1,5-місячною донею

Голлівудська акторка Лілі Коллінз, зірка серіалу "Емілі в Парижі", поділилася зворушливими кадрами на честь свого особливого дня народження.

На своїй сторінці в Instagram 36-річна зірка опублікувала фото з 1,5-місячною донькою Туве Джейн та чоловіком, сценаристом Чарлі МакДауеллом.

У підписі вона зазначила, що цей рік був для неї неймовірним і захопливим.

Лілі пригорнулася до коханого, який тримав їхнього первістка на руках Фото Instagram

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"Мій перший день народження в ролі мами. Я справді не могла б бути ще щасливішою або уявити, що цей день може бути більш особливим. Це був чарівний рік, а який прекрасний рік мене чекає. Слово "вдячна" не опише те, що я відчуваю", — написала знаменитість.

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Обранець Коллінз опублікував це фото та написав: "Мама-іменинниця" Фото Instagram

"Кращий день народження", — поділилася вона

Про те, що акторка вперше стала мамою, вона розповіла в лютому цього року. Дівчинка народилася шляхом сурогатного материнства.

Чарлі також привітав кохану, показавши цей знімок. "Вітаю з днем народження мою приголомшливу дружину. Ти терпляча, добра, весела і така любляча до нашої прекрасної Туве. Нам дуже пощастило, що ти є в нашому житті. Я кохатиму тебе завжди. Найщасливішого дня народження, мамо", — зазначив він Фото Instagram

Коллінз та МакДауелл заручилися у 2020 році, а через рік одружилися.

Нагадаємо Лілі частенько знімається для глянцю у стильних образах. Інколи на ній можна побачити українські бренди.