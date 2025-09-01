"Моя шкільна команда": Ребрик зі старшими доньками вигуляли ч/б фемілі-лук на урочисту лінійку

Марія Ткаченко - 1 вересня, 15:30
Лілія Ребрик
Фото Наталія Царук

Телеведуча Лілія Ребрик, у чиїй із хореографом Андрієм Диким є дві школярки, 13-річна Діана та 7-річна Поліна, показала, як 1-го вересня відвезла дівчат на урочисту шкільну лінійку.

Всі троє скоординували свої луки, обмежившись чорним і білим кольором.

Фото Ліля запостила в Instagram.


"2 клас і 8 клас - у мами подвійний старт. Букети готові, лишилося зарядитися терпінням", - поділилася 44-річна зіркова мама.

Ліля Ребрик

Багатодітна мама показала, як минула святкова лінійка у школі доньок

Скріни і фото з Instagram Ребрик
Донька Ребрик Поліна

Поліна пішла в 2-ий клас

"Моя шкільна команда. Одна вже досвідчена старшокласниця, інша - другий клас, а я - вічний організатор ранкових зборів", - заявила Ребрик.

Лілія Ребрик в інстаграм

Чепурна дівоча команда вирушила до школи

"По-моєму тут найщасливіша мама. Ми живі. Ми разом. Ми можемо вчитися і мріяти. Яка це, виявляється, розкіш: просто йти з дітьми до школи.П росто мати можливість розвиватися і планувати. Просто радіти життю, яке ми виборюємо щодня. Всіх з початком навчального року! Сил, терпіння і почуття гумору! В добру годину", - побажала вона.

Лілія Ребрик та її доньки

Щаслива Лілія навіть танцювала на шкільному подвір'ї

Нагадаємо, наймолодшій донечці Ребрик та Дикого, Аделіні майже півтора рочки. Як відомо, Діана Дика серйозно займається бальними танцями, а Поліна - художньою гімнастикою

