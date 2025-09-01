"Моя шкільна команда": Ребрик зі старшими доньками вигуляли ч/б фемілі-лук на урочисту лінійку
Телеведуча Лілія Ребрик, у чиїй із хореографом Андрієм Диким є дві школярки, 13-річна Діана та 7-річна Поліна, показала, як 1-го вересня відвезла дівчат на урочисту шкільну лінійку.
Всі троє скоординували свої луки, обмежившись чорним і білим кольором.
Фото Ліля запостила в Instagram.
"2 клас і 8 клас - у мами подвійний старт. Букети готові, лишилося зарядитися терпінням", - поділилася 44-річна зіркова мама.
"Моя шкільна команда. Одна вже досвідчена старшокласниця, інша - другий клас, а я - вічний організатор ранкових зборів", - заявила Ребрик.
"По-моєму тут найщасливіша мама. Ми живі. Ми разом. Ми можемо вчитися і мріяти. Яка це, виявляється, розкіш: просто йти з дітьми до школи.П росто мати можливість розвиватися і планувати. Просто радіти життю, яке ми виборюємо щодня. Всіх з початком навчального року! Сил, терпіння і почуття гумору! В добру годину", - побажала вона.
Нагадаємо, наймолодшій донечці Ребрик та Дикого, Аделіні майже півтора рочки. Як відомо, Діана Дика серйозно займається бальними танцями, а Поліна - художньою гімнастикою.
