Образ сексбомби та звинувачення у несмаку: як змінювався стиль дружини Безоса Лорен Санчес. ФОТО

Не так давно Джефф Безос і Лорен Санчес відгуляли пишне весілля у Венеції. Ця подія сколихнула мережу ще до святкування - протести жителів міста трошки змінили плани бізнесмена і журналістки, але не скасували свято.

Вбрання Лорен Санчес вже давно обговорюють - чого вартує лише її лук на інавгурації Дональда Трампа. Тож поза увагою не залишилися і її весільна сукня, яку вона продемонструвала світові на обкладинці Vogue.

Цікаво, що поява дружини Джеффа Безоса в модному глянці збіглася і з іншою гучною подією - незмінна редакторка американського Vogue Анна Вінтур раптово залишила свій пост. Ба більше, слідом з'явилася інша новина - Безос нібито хоче подарувати своїй коханій видання, а ще, імовірно, скоро викупить Condé Nast, медіакомпанію, яка володіє численними журналами - від Vogue, GQ, The New Yorker до Vanity Fair та Architectural Digest. В мережі вже встигли охрестити цю імовірну подію початком темних часів у медіа і модній індустрії загалом.

У вирі останніх подій ТаблоID спробує дати відповіді на питання: який же він, стиль Лорен Санчес, та чи є він взагалі? Читайте і роздивляйтеся як змінювалася дружина Джеффа Безоса крізь роки.

2000-ні

У 90-х, після коледжу, Лорен почала карʼєру в журналістиці і серйозно зайнялася тим, щоб "вибити" собі імʼя. Що ж, так і сталося, бо вже на початку нульових вона бувала на червоних хідниках.

Вже тоді Санчес полюбляла таку собі перчинку в одязі Фото Getty Images

З одного боку був професійний розвиток, а з іншого - материнство. У 2001 році Санчес народила сина Нікко від колишнього бойфренда, футболіста Тоні Гонсалеса.

До речі, стати більш впізнаваною їй допомогли стосунки з тодішньою зіркою телехіта "Поліція Нью-Йорка" Генрі Сіммонсом.

Лорен давно полюбляє декольтовані луки. На фото з Генрі Сіммонсом Фото Getty Images

У 2004 році Санчес зустріла свого (колишнього) чоловіка Патріка Вайтселла, а у 2005-му стала першою ведучою танцювального конкурсу "So You Think You Can Dance", але покинула шоу після одного сезону, щоб народити другу дитину.

Вона також з'являлася як гостьова співведуча в програмі "The View".

Карʼєра йшла вгору, а вбрання ставали все більш відвертими Фото Getty Images

У шлюбі, який тривав до 2019, народилося двоє дітей - син Еван і дочка Елла.

Лорен Санчес і Патрік Вайтселл на вечірці Vanity Fair Фото Getty Images

2010-ті

По-справжньому популярною Лорен Санчес стала саме у десятих. З 2011 по 2017 року вона була співведучою Good Day LA і спеціальною репортеркою у популярній американській програмі Extra.

Санчес була достатньо відомою журналісткою Фото KTLA

На початку нового десятиліття Лорен все частіше з'являлася на лакшері хідниках. На Grammy Awards в 2010 році вона остаточно закріпила свій стиль такої собі сексбомби. Журналістка обрала коротеньку чорну сукню і вкотре продемонструвала пишний бюст.

Лорен Санчес остаточно закріпила за собою стиль жінки-вамп Фото Getty Images

Можна, звісно, подумати, що Лорен обирала відверто сексуальні наряди лише на всілякі вечірки і хідники, а от і ні. Ось Санчес прийшла зі своїм первістком Нікко на баскетбольний матч. Для цього вона обрала майку, чорні шкіряні штани і черевики на височенних підборах.

Лук вихідного дня від Лорен Санчес Фото Getty Images

В 2016 році Лорен Санчес отримала ліцензію пілотеси і заснувала компанію Black Ops Aviation. Лорен покинула журналістику і зосередилася на кіно- і телепроєктах, які дозволяють їй використовувати свої навички.

Сексі пілотеса Фото Енні Лейбовіц

У тому ж році, згідно з книгою репортера Бреда Стоуна "Amazon Unbound", Лорен Санчес познайомилася з Джеффом Безосом на вечірці Amazon Studios. Вірогідно тоді і почалася їхня скандальна історія кохання.

Вже у 2019 році обидва розлучилися з колишніми і почали зʼявлятися на публіці разом.

Ера Безоса

Скандал вщух, Джефф і Лорен стали дедалі частіше виходити на публіку разом.

Безос і Санчес регулярно світилися на світських подіях і знакових заходах, як-от Met Gala.

Лорен Санчес тоді обрала для події сукню Oscar de la Renta, і знову з акцентом на бюст Фото Getty Images

Була й спільна фотосесія для Vogue, коли пару фотографувала Енні Лейбовіц. Щоправда, фото отримали чимало хейту. Зокрема через вигляд Санчес і обробку кадрів.

"Виглядає так, ніби Vogue хакнули... Подумав, що це пародія, згенерована ШІ. Або іронічно зфотошоплена. А це справжній допис у Vogue... За гроші не можна купити класу, а розворот Vogue - можна... Вона буквально сказала: "Джеффе, я хочу бути у Vogue", і він оплатив рахунок", - писали в коментарях. Фото Енні Лейбовіц

"Ще одна підтяжка - і її губи будуть уже біля вух"

Фото Енні Лейбовіц

Втім, пілотеса і бізнесмен продовжили жити своє найкраще життя, попри хейт. Парочка часто відпочивала на суперяхті мільярдера, вартість якої оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Іноді Лорен все ж обирає прості луки. Якось вона хизувалася тілом у купальнику, який коштував лише 54 долара Фото Instagram

У січні 2025 року Безос і Санчес зʼявилися у перших рядах на інавгурації Трампа, а наряд Лорен викликав чимало обговорень.

Санчес не втомлюється епатувати публіку своїми образами.

Може собі дозволити Фото Getty Images

Весілля століття

У травні 2023 року Джефф Безос і Лорен Санчес заручилися, втім справа до весілля дійшла лише цьогоріч. Щойно стало відомо, що закохані обрали Венецію для свого весілля, - у місті розгорілися протести під назвою "Жодного простору для Безоса".

Попри все, пара продовжила готуватися до весілля і розіслала дивакуваті запрошення. Враження користувачів були, мʼяко кажучи, несхвальні.



"Смак неможливо купити... Найпотворніше запрошення евер... Уявіть, що ви - мультимультимільярдер і це - дизайн запрошення на ваше весілля..." Фото з X

Перед весіллям гості і молодята відгуляли пишну вечірку. Наречена зʼявилася у блискучій корсетній сукні Schiaparelli.

Здавалося, що Лорен нема чим дихати у спекотній Венеції Фото Getty Images

А от казала "так" Безосу Санчес в обтислій сукні Dolce&Gabbana, яка розширювалася внизу. Наряд був прикрашений мереживом і мав достатньо великий шлейф.

Про сукню і щасливе весілля підприємиця "розказала" з обкладинки Vogue. Цікаво, що й це обурило користувачів. Тоді казали, що ера біблії моди закінчилася разом з цим несмаком. Хоча, може, все тільки починається? Подейкують, що Джефф Безос подарує своїй коханій Vogue, а також планує купити медіакомпанію Condé Nast.

Лорен зізнавалася, що надихнулася Софі Лорен, коли обирала весільне вбрання Фото tierneygearon

Після весілля новоспечене подружжя помітили біля готелю. На Лорен були сукенка і великий капелюх, який навіював вайб Меланії Трамп.

Щось від Меланії Фото Getty Images

До речі, недавно дружина Джеффа Безоса з'явилася на заході в достатньо стриманому вбранні, через що навіть Анна Вінтур на її тлі була неймовірно яскравою.

Абсолютно закрите вбрання, туфлі човники, великі окуляри і сумка у формі стаканчика. Схоже, Санчес готується змінити стиль під почесну посаду головної редакторки Vogue Фото German Larkin

