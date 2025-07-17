Образ сексбомби та звинувачення у несмаку: як змінювався стиль дружини Безоса Лорен Санчес. ФОТО

Не так давно Джефф Безос і Лорен Санчес відгуляли пишне весілля у Венеції. Ця подія сколихнула мережу ще до святкування - протести жителів міста трошки змінили плани бізнесмена і журналістки, але не скасували свято.
Вбрання Лорен Санчес вже давно обговорюють - чого вартує лише її лук на інавгурації Дональда Трампа. Тож поза увагою не залишилися і її весільна сукня, яку вона продемонструвала світові на обкладинці Vogue.
Цікаво, що поява дружини Джеффа Безоса в модному глянці збіглася і з іншою гучною подією - незмінна редакторка американського Vogue Анна Вінтур раптово залишила свій пост. Ба більше, слідом з'явилася інша новина - Безос нібито хоче подарувати своїй коханій видання, а ще, імовірно, скоро викупить Condé Nast, медіакомпанію, яка володіє численними журналами - від Vogue, GQ, The New Yorker до Vanity Fair та Architectural Digest. В мережі вже встигли охрестити цю імовірну подію початком темних часів у медіа і модній індустрії загалом.
У вирі останніх подій ТаблоID спробує дати відповіді на питання: який же він, стиль Лорен Санчес, та чи є він взагалі? Читайте і роздивляйтеся як змінювалася дружина Джеффа Безоса крізь роки.
2000-ні
У 90-х, після коледжу, Лорен почала карʼєру в журналістиці і серйозно зайнялася тим, щоб "вибити" собі імʼя. Що ж, так і сталося, бо вже на початку нульових вона бувала на червоних хідниках.
З одного боку був професійний розвиток, а з іншого - материнство. У 2001 році Санчес народила сина Нікко від колишнього бойфренда, футболіста Тоні Гонсалеса.
До речі, стати більш впізнаваною їй допомогли стосунки з тодішньою зіркою телехіта "Поліція Нью-Йорка" Генрі Сіммонсом.
У 2004 році Санчес зустріла свого (колишнього) чоловіка Патріка Вайтселла, а у 2005-му стала першою ведучою танцювального конкурсу "So You Think You Can Dance", але покинула шоу після одного сезону, щоб народити другу дитину.
Вона також з'являлася як гостьова співведуча в програмі "The View".
У шлюбі, який тривав до 2019, народилося двоє дітей - син Еван і дочка Елла.
2010-ті
По-справжньому популярною Лорен Санчес стала саме у десятих. З 2011 по 2017 року вона була співведучою Good Day LA і спеціальною репортеркою у популярній американській програмі Extra.
На початку нового десятиліття Лорен все частіше з'являлася на лакшері хідниках. На Grammy Awards в 2010 році вона остаточно закріпила свій стиль такої собі сексбомби. Журналістка обрала коротеньку чорну сукню і вкотре продемонструвала пишний бюст.
Можна, звісно, подумати, що Лорен обирала відверто сексуальні наряди лише на всілякі вечірки і хідники, а от і ні. Ось Санчес прийшла зі своїм первістком Нікко на баскетбольний матч. Для цього вона обрала майку, чорні шкіряні штани і черевики на височенних підборах.
В 2016 році Лорен Санчес отримала ліцензію пілотеси і заснувала компанію Black Ops Aviation. Лорен покинула журналістику і зосередилася на кіно- і телепроєктах, які дозволяють їй використовувати свої навички.
У тому ж році, згідно з книгою репортера Бреда Стоуна "Amazon Unbound", Лорен Санчес познайомилася з Джеффом Безосом на вечірці Amazon Studios. Вірогідно тоді і почалася їхня скандальна історія кохання.
Вже у 2019 році обидва розлучилися з колишніми і почали зʼявлятися на публіці разом.
Ера Безоса
Скандал вщух, Джефф і Лорен стали дедалі частіше виходити на публіку разом.
Безос і Санчес регулярно світилися на світських подіях і знакових заходах, як-от Met Gala.
Була й спільна фотосесія для Vogue, коли пару фотографувала Енні Лейбовіц. Щоправда, фото отримали чимало хейту. Зокрема через вигляд Санчес і обробку кадрів.
Втім, пілотеса і бізнесмен продовжили жити своє найкраще життя, попри хейт. Парочка часто відпочивала на суперяхті мільярдера, вартість якої оцінюється в 500 мільйонів доларів.
У січні 2025 року Безос і Санчес зʼявилися у перших рядах на інавгурації Трампа, а наряд Лорен викликав чимало обговорень.
Санчес не втомлюється епатувати публіку своїми образами.
Весілля століття
У травні 2023 року Джефф Безос і Лорен Санчес заручилися, втім справа до весілля дійшла лише цьогоріч. Щойно стало відомо, що закохані обрали Венецію для свого весілля, - у місті розгорілися протести під назвою "Жодного простору для Безоса".
Попри все, пара продовжила готуватися до весілля і розіслала дивакуваті запрошення. Враження користувачів були, мʼяко кажучи, несхвальні.
Перед весіллям гості і молодята відгуляли пишну вечірку. Наречена зʼявилася у блискучій корсетній сукні Schiaparelli.
А от казала "так" Безосу Санчес в обтислій сукні Dolce&Gabbana, яка розширювалася внизу. Наряд був прикрашений мереживом і мав достатньо великий шлейф.
Про сукню і щасливе весілля підприємиця "розказала" з обкладинки Vogue. Цікаво, що й це обурило користувачів. Тоді казали, що ера біблії моди закінчилася разом з цим несмаком. Хоча, може, все тільки починається? Подейкують, що Джефф Безос подарує своїй коханій Vogue, а також планує купити медіакомпанію Condé Nast.
Після весілля новоспечене подружжя помітили біля готелю. На Лорен були сукенка і великий капелюх, який навіював вайб Меланії Трамп.
До речі, недавно дружина Джеффа Безоса з'явилася на заході в достатньо стриманому вбранні, через що навіть Анна Вінтур на її тлі була неймовірно яскравою.
Нагадаємо, недавно ТаблоID детально розповідав скандальну історію кохання Лорен Санчес і Джеффа Безоса.