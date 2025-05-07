"Наш син. Наше сонце": Меган Маркл атмосферним фото привітала з 6-річчям їхнього з принцом Гаррі первістка
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка після кількарічної перерви знову веде Instagram, 6-го травня, в день народження свого з принцом Гаррі сина, принца Арчі Гаррісона присвятила йому допис.
Вона привітала хлопчика з 6-річчям, поділившись його фото, щоправда, зі спини.
"Наш син. Наше сонце. З 6-им днем народження, Арчі!", - написала Меган.
"Спасибі вам за всю любов, молитви та теплі побажання нашому милому хлопчику", - звернулася вона до підписників.
Також Маркл розсекретила, що вечірка з нагоди дня народження вже відбулася - ще в минулий вікенд. Жінка подякувала всім, хто на ній був і завдяки кому в Арчі вийшло незабутнє свято.
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