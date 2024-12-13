Меган Маркл у рожевому засвітилася з подружкою на рожевій вечірці. Фото
Колишня американська акторка та чинна герцогиня Сассекська Меган Маркл відвідала днями вечірку своєї вагітної подруги, присвячену її майбутній дитині.
Жінка очікує на доньку, тож дрескод у baby shower був рожевий. 43-річна Меган його дотрималася.
Фото у Instagram поділилася інша подружка герцогині, Келлі МакКі Зайфін.
Як повідомляє InStyle, на Маркл була лляна сукня від австралійського бренду Posse. Коштує така, якщо, звісно, дружина принца не придбала її зі знижкою, не позичила чи не отримала надурняк, 275 доларів.
Нагадаємо, 18-го грудня буде пів року, відколи Меган Маркл та її чоловік, принц Гаррі з'являлися на якомусь заході вдвох. Це не могло не стати підставою для чуток про негаразди в стосунках подружжя, і герцог їх нещодавно прокоментував.
Як відомо, дуже невтішний прогноз щодо шлюбу принца Гаррі та Меган дав нещодавно королівський біограф. Із іншого боку, на думку експертки, розлучення з жінкою, яку вважають ініціаторкою "Мегзіта", може збільшити шанси молодшого сина Чарльза ІІІ на те, щоби бути пробаченим та прийнятим назад у родину.
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