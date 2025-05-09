Отримала опіки: глядачка, що скористалася порадою Меган Маркл із телешоу, збирається відсудити в неї $10 мільйонів

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Колишня американська акторка, герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка нещодавно стала героїнею лайфстайл-серіалу, може отримати судовий позов від однієї з глядачок. Жінка на ім'я Робін Патрік, яка живе в штаті Меріленд, стверджує, що дістала "катастрофічні опіки", скориставшись однією з порад зірки.

Про це вона розповіла Radar Online.

Зі слів Робін, вона вирішила приготувати сіль для ванни за рецептом Меган: сіль Епсома, гімалайська сіль, олія арніки та олія лаванди. Зробивши суміш, як показувала герцогиня, жінка спробувала прийняти ванну.

"Спочатку і відчула легке поколювання, без дискомфорту. Проте коли рівень води піднявся і вона вкрила мої ноги і сягнула сідниць, я стала відчувати печіння і значний дискомфорт в тих ділянках. Я одразу вилізла з ванни, вимкнула воду, а потім перемішала воду правою рукою, щоби оцінити суміш. Результатом стало додаткове відчуття печіння в долоні й руці", - розповіла Патрік.

Меган показала глядачам, як приготувати сіль для ванни Фото Getty Images

Втамувати больові відчуття їй вдалося за допомогою лосьйону та спрею з лідокаїном. Проте того ж вечора, коли Робін приймала душ, вона знову відчула печіння та помітила, що на ураженій шкірі утворилися виразки.

"Ті опіки досі не загоїличя і завдають мені значний дискомфорт. Інші до дідка болючі, якщо до них доторкнутися. Після того інциденту я відчуваю постійне печіння, дискомфорт, щодня зявляються нові схожі на прищики вавки та виразки", - поділилася жінка.

Як стверджує Робін, вона не може приймати теплий душ та носити одяг, який торкається уражених ділянок.

"Як людина з аутоімунним захворюванням та ослабленим імунітетом, що ускладнюється й сухістю шкіри на руках та ногах через діабет, я дуже переживаю через ризик інфекцій, сепсису та інших ускладнень", - сказала Патрік.

Герцогині світить судовий позов? Фото Getty Images

Жінка переконана, що Маркл була зобов'язана попередити глядачів про те, що ефірні олії можуть викликати такі реакції.

Патрік воліє не доводити цю справу до суду та домовитися про фінансову компенсацію. Якщо ж Меган Маркл не піде їй назустріч, жінка позиватиметься до неї, Netflix та Archewell Productions, вимагаючи щонайменше 75 тисяч доларів на покриття медичних витрат і 10 мільйонів доларів за "грубе нехтування суспільною безпекою і щоби попередити таку поведінку в майбутньому".

Робін уже отримала офіційну реакцію від юриста Меган Маркл. В листі, який вона надала журналістам, їй відповіли, що вона мала би бути в курсі того, що солі для ванн протипоказані людям із діабетом.

Постраждала вимагає від Меган Маркл компенсації за заподіяні їй страждання Фото Getty Images

Нагадаємо, ще один судовий позов Меган Маркл може отримати від іспанського містечка Порререс, позаяк логотип її новоствореного лайфстайл-бренду "As Ever" майже повністю повторює його герб.

Як відомо, принц Гаррі нещодавно зазнав поразки в апеляційному суді проти уряду Великої Британії. Зате у січні він домігся публічних вибачень та багатомільйонної компенсації від медіаімперії News Group Newspapers.