Блиск, вогонь, дочка на розігріві та Зібров у залі: як минув київський концерт Полякової. Фото

26-го жовтня в столичному Палаці спорту відбувся концерт співачки Олі Полякової. Традиції влаштовувати його саме у цю дату з 2016-го року артистка дотрималася вже всьоме.

Однією з цікавинок цьогорічного концерту Олі стало те, що на розігріві виступила її старша донька, 19-річна Маша, aka Mary Poppers, зі своїм рок-гуртом "Шви". Cеред зіркових гостей, що прийшли підтримати Полякову, були Павло Зібров, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, Melovin, Tayanna, Павло Зібров, Геля Зозуля.

Під час концерту пролунали, зокрема, вперше перекладені з російської мови пісні та новий репертуар, що увійде до нового альбому Полякової.

Оля Полякова днями запалила у київському Палаці спорту Фото пресслужби

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Артистка виголосила промову на честь українських захисників та захисниць, живих та полеглих, які щосекунди виборюють свободу та незалежність, після чого була оголошена хвилина мовчання. Полякова розповіла глядачам, що на концерті присутні сімʼї військовополонених, та ще раз нагадала про страшну цифру у 8000 осіб, які досі перебувають в неволі російських загарбників.

"Вже третій рік понад 900 бійців полку "Азов" перебувають у неволі. Разом з ними в російському полоні - понад 8 тисяч українців, серед яких понад 1600 цивільних. Наші серця не можуть битися спокійно, доки тисячі наших рідних залишаються в полоні. Ми повинні кричати на весь світ, доки вони не повернуться додому. Кожен наш день ми маємо починати з подяки. Подяки нашим сміливим воїнам та воїтелькам, які щохвилини борються за нашу свободу. Подяки енергетикам та ДСНСникам, що невтомно відновлюють нашу енергосистему та наші домівки. Лікарям, які, часто ризикуючи власним життям, рятують постраждалих. Волонтерам, які організовують збори та підтримують військових і цивільних", - сказала Оля.

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Іще одним емоційним моментом концерту стала акція від ЛГБТК спільноти. Полякова вкотре публічно висловила їй свою підтримку та закликала свою багатотисячну аудиторію до толерантності.

"Я підтримую людей, яким потрібна підтримка. І те, що ми тут з вами такі різні, такі яскраві, і водночас ми єдині. Це дуже важливо – підтримувати один одного, не зважаючи на стать, на віросповідання, на орієнтацію. Ми всі українці, і в нас усіх рівні права. Тому що свобода – це не просто слово. Це можливість вільно кохати, творити й дихати на повні груди. І сьогодні ми з вами виборюємо право бути вільними!", - наголосила Оля.

Співачка висловлює свою підтримку ЛГБТК

Нагадаємо, торік Оля Полякова очолила українську колону на Прайді у Лондоні. Свого часу зірка дала відповідь на поширене питання: як би відреагувала вона, якби котрась із її власних доньок вирішила розпочати стосунки з дівчиною.

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