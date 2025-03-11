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"Надя + Семі": Матвєєва розсекретила, на яку кількість кіло вони з її собакою погладшали разом

Марія Ткаченко - 11 березня, 13:15
Надія Матвєєва
Фото і скріни з Instagram Матвєєвої

Телеведуча Надія Матвєєва зізналася, що розпочала весну, маючи на собі декілька зайвих кіло. Цікаво, що солідарність із хазяйкою в цьому сенсі проявила й собачка Семі.

"Чи помітили ви в минулій історії, що Семочка погладшала на 5 кілограмів?", - поцікавилася 56-річна зірка у своїх підписників в Instagram.

Собака Надії Матвєєвої

Матвєєва зазнімкувала свою улюбленицю під час "полювання" на білочку


"А разом, до речі, ми з нею набрали 10. І тепер Семочка менше їсть, а я...", - продовжила Надя, запропонувавши вибрати з кількох варіантів.

Вага Надії Матвєєвої

Телеведуча та її "Семочка" разом погладшали

Надія Матвєєва в Instagram

Що ж обере Надія?

Як відомо, торік Матвєєва розповідала, що зазвичай її коливання ваги відбуваються в межах трьох кіло і вона має перевірений алгоритм дій на цей випадок.

Нагадаємо, також Надія ділилася своїми б'юті-лайфхаками, які допомагають підтримувати молодість обличчя в умовах стресу.

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