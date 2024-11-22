Нове прізвище і незакінчений виш у Парижі: українські журналісти взнали, що поробляла в останні роки "байстрючка Путіна"

Батьківство 21-річної Єлизавети Кривоногих (Луїзи Розової) приписують Володимирові Путіну Фото Getty Images

Імовірна позашлюбна дочка російського правителя Володимира Путіна, Єлизавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова, про яку ЗМІ взнали у 2020-му році, очікувано принишкла в мережі після початку повномасштабної війни, закривши свою сторінку.

Що ж поробляла дівчина в останні роки, яким є її останнє відоме прізвище і як воно пов'язує її з Путіним, дізналися журналісти "ТСН", провівши розслідування щодо "байстрючки диктатора".

Раніше ймовірна донька Путіна активно вела сторінки в соцмережах Скріни з відео "ТСН"

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Виявляється, приблизно з літа 2021-го року донька Світлани Кривоногих, буцімто подруги Путіна з 1990-х, офіційно називається Єлизавета Олегівна Руднова. Причому змінилося не лише прізвище дівчини, а і по-батькові, позаяк у свідоцтві про її народження було зазначено "Володимирівна".

Олег Руднов - так звали близького друга Путіна, буцімто настільки близького, що на нього купували квартири для коханки російського правителя, гімнастки Аліни Кабаєвої. Руднов був директором "5 каналу" в Санк-Петербурзі і помер в 2015-му році.

Зовнішня схожість дівчини з російським диктатором справді є

Згадку про Єлизавету Олегівну Руднову, дата народження якої, 3-тє березня 2003-го року, збігається з датою народження Єлизавети Володимирівни Кривоногих, журналісти виявили у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel, яка містить інформацію про авіаперельоти. В 2021-му році Руднова купляла авіаквиток.

Розслідувачам вдалося з'ясувати, де навчалася Луїза. Назву свого факультету дівчина сама назвала декілька років тому, спілкуючись із журналістом у соцмережі Clubhouse, коли ще вела більш-менш публічне життя і навіть діджеїла у Москві.

Єлизавета (Луїза) - донька російської мультимільйонерки Світлани Кривоногих

"Я навчаюся на факультеті менеджменту в галузі арту та культури", - сказала тоді Луїза.

Як з'ясувалося, йшлося про ICART Paris, школу менеджмерту в культурі та мистецтві, приватний виш, який знаходиться у французькій столиці.

Підтвердженням став лист, який знайшли розслідувачі - від керівництва навчального закладу Світлані Кривоногих. Він містив інформацію про роки та отримані студенткою Єлизаветою Рудновою, уродженкою Санкт-Петербурга години навчання. Його дівчина розпочала в 2020, але за 4 роки закінчила лише три курси.

Єлизавета Руднова не закінчила паризький виш. Цікаво, що ж завадило?

Цікаво, що академічних годин Єлизавета недобрала якраз 2022-2023-му навчальному році, імовірно, оскільки була змушена повернутися додому після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

По фотографії Руднову впізнала одна з викладачок вишу, але від подальших коментарів відмовилася. Підтвердила, що вчилася на одному курсі з дівчиною, і одна зі студенток.

"Вона була милою... Я не знаю, ми не були подругами. Тому не маю гадки про її успіхи", - сказала вона, відповівши ствердно на запитання, чи відомо їй, хто батько Луїзи.

У приватній же бесіді керівник закладу пояснив журналістам, що інформація про студентів конфіденційна. А ще запевнив, що ця студентка в школі більше не навчається.

Нагадаємо, оновлювати свій Instagram Єлитзавета-Луїза перестала ще за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Подейкували, до цього її змусив Путін, який заховав своє сімейство в бункері у Сибіру.

Як відомо, не так давно з'явилася інформація про молодших дітей російського диктатора, синів від Аліни Кабаєвої.



