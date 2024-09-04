Стало відомо, як звуть синів Путіна від Кабаєвої та де і в яких умовах вони живуть - розслідування

Схоже, нарешті ЗМІ дізналися, скільки насправді дітей має російський правитель Путін від гімнастки Аліни Кабаєвої.

Попри чутки, що в них троє нащадків, центр "Досье" у своєму розслідуванні стверджує, що Путін таки має двох синів від Кабаєвої і звуть їх Іван та Володимир.

Але раніше швейцарська газета вже писала, що хлопці народилися у 2015 та 2019 роках. Перший син з'явився на світ у швейцарській клініці в Лугано, а другий вже у Росії, але під наглядом тієї ж самої лікарки зі Швейцарії, яка вела і першу вагітність Аліни.

Чутки про стосунки Путіна з Кабаєвою ходять з середини 2000-х років. Утім самі вони ніколи це не коментували. До 2013 року лідер Росії був в офіційному шлюбі з Людмилою Путіною Фото Getty Images

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Центр "Досье" запевняє, що джерело, від якого вони дізналися про життя синів Путіна, перевірене і справді працює у його резиденціях.

Отже, за даними розслідувачів, сини Путіна та Кабаєвої, Іван Путін та Володимир Путін (молодший) ізольовані на Валдаї, подорожують на яхтах та бізнес-джетах, а їхній побут забезпечують компанії друзів лідера РФ. Їх охороняють офіцери ФСО, поруч із ними цілодобово няні, гувернери та професійні тренери.

Брати Путіни майже не спілкуються з однолітками та мало бачать батьків. Їх, звісно ж, не можна знайти в державних базах даних, з дитинства вони мають документи прикриття, а їхні дати народження знають лише найближчі родичі.

За даними "Досье", на фестивалі художньої гімнастики імені Кабаєвої у 2023 році поруч із нею був її син Іван, утім ніхто про це, звісно ж, не знав Фото з Instagram Кабаєвої

Сини Путіна не відвідують дитячі садки та школи. І на Валдаї, і в поїздках обслуговуючий персонал живе поблизу дітей. Іван і Вова мешкають у головному будинку з батьками, а їхні гувернери та тренери – в окремих будинках. Під заняття ж відведені спеціальні будівлі поблизу. Але пішки ніхто не пересувається: у братів свої машини з водіями, у вчителів та прислуги – окремі автомобілі.

Ба більше, на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією, всі пересування – лише транспортом.

За даними "Досье", хлопців привозять до вчителів та нянь о 8–9 годині ранку, всі разом вони снідають. Після сніданку - заняття по 30-45 хвилин, потім ігри. Діти мають поні, кроликів та сенбернара, за яким наглядають два кінологи з ФСО.

Також сини Путіна мають велику колекцію конструкторів Lego та iPad – не лише для ігор, а й для занять з відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон, а після пробудження – заняття та спорт. Після 8-ї вечора дітей забирають водії, і вони майже відразу вирушають спати.

Вже з дитинства сини Путіна, як і сам батько, мають особистих кухарів, які готують їм окремі страви. Також вони мають особисті горнятка і п'ють лише з них.

Центр "Досье" запевняє, що знайшов багато фото старшого сина Путіна і Кабаєвої, але з етичних міркувань не публікує їх Фото з Instagram

Іноді вечорами Путін приділяє дітям час. Зокрема, він грає зі старшим сином у хокей на майданчику, який спеціально там збудований. Тренування бувають і без нього, і тоді до команди беруть когось із персоналу. Але якщо заплановано гру за участю Путіна, то на лід виходять лише батько, Іван та співробітники ФСО. Іноді подивитися на матч приходить Кабаєва, але її не видно з майданчика, вона уникає прислуги та стежить із окремої ложі, прихованої за непрозорим склом.

"Досье" пише, що іноді у резиденції Путіна бувають і інші діти - переважно друзів Кабаєвої.

Цікаво, що вчителів для синів Путіна шукали на сайті агентства English Nanny, яке підбирає персонал для забезпечених сімей з Росії. В оголошенні, які відшукали журналісти, так і йшлося - про набір працівників до "президентської сім'ї".

На початку 2024 року туди шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків чотирьох та восьми років, що відповідає віку гіпотетичних синів Путіна. Згідно з оголошенням, зарплата — 7700 євро на місяць. Також наголошувалося, що перевага надається кандидатам з паспортом ПАР, а залишати територію, де живе сім'я, заборонено. За даними джерела видання, співбесіду з кандидатом проводить помічник сім'ї.

Крім того, у розслідуванні йдеться, що вчителів реєструють через "Мій медичний центр"- мережу приватних клінік, у яких лікували найманців ПВК Вагнера та знайомих Путіна. Через клініку оформлені лише іноземні гувернери, громадяни РФ отримують зарплату в інших компаніях.

За словами джерела "Досьє", на початку 2024-го персонал обговорював, що Івана відправлять до сочинського ліцею "Сіріус", але поки цього не сталося.

Також джерело видання розповіло, що вчителі спілкуються переважно з помічниками сім'ї. Гувернери отримують повідомлення від Олесі Федіної, яка видає себе за матір Івана та Володимира. Але насправді вона двоюрідна сестра Кабаєвої.

Нагадаємо, у червні 2022 ходили чутки, що Кабаєва вагітна від Путіна втретє, і він вимагає від неї аборт. Пізніше колишній російський депутат запевняв, що діти Аліни - не від Путіна, а вона просто виконує певне завдання.

Також у жовтні 2022 "Досье" випустив розслідування про оточення Путіна та його роль у житті Кабаєвої та її родичів.

Як відомо, крім синів від 41-річної гімнастки, у 71-річного Путіна є дві дочки від першої дружини Людмили - Марія Воронцова та Катерина Тихонова.