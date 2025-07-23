Винник назвав Німеччину своїм домом та заявив, що не має внутрішнього українського паспорта

Співак Олег Винник зробив чергову спробу переконати армію своїх шанувальників, чиї ряди після його виїзду з України під час повномасштабної війни, вочевидь, значно порідішали, в тому, що він - не втікач.

51-річний артист записав звернення, яке опублікував у Telegram.

Олег укотре наголосив, що мешкає в Німеччині вже 25 років, відколи свого часу виїхав за контрактом працювати. Але, мовляв, це не робить його меншою мірою українцем, адже він постійно приїздив на батьківщину з концертами.

Олег мешкає у Берліні і вирощує помідори на балконі

"Я повернувся додому, сюди, в Німеччину на початку війни", - заявив Винник.

"В мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, немає навіть внутрішнього паспорта з 2000-го року. Живу за закордонним. Ось такі чудеса. Друзі, де б я не жив, у Європі чи за океаном, я залишаюся українцем і я є патріот своєї батьківщини, і допомагав, і буду допомагати й далі, любив і буду любити", - пообіцяв співак.

Нагадаємо, перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення Олег дав аж улітку 2023-го року, запевнивши, що дуже жалкує, що не на фронті, і натякнувши на рідкісну хворобу. Іншу версію причин та обставин виїзду "тремтячого тіла" Винника за кордон згодом надав його колишній продюсер.