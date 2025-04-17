"Натур продукт": 51-річна Мозгова показала, як виглядає майже щодня. Фото

Марія Ткаченко - 17 квітня, 11:15
Олена Мозгова
Фото з Instagram Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова, яка днями відповіла тим, хто називав її "надутою лялькою", вирішила показати повсякденну себе, справжню та не при параді.

"Насправді, майже кожного дня, я виглядаю ось так", - написала колишня цивільна дружина співака Олександра Пономарьова в Instagram.

Олена Мозгова в Instagram

У повсякденному житті Олена обходиться без мейкапу та надає перевогу зручному кежуалу


ез зачіски, макіяжу, сукні і підборів… у кепці, джинсах і кросівках))) Так що, хто там сильно переживав, що багато красивих, ненатуральних фотографій, ось вам натур продукт!", - зазначила Олена.

А ще жінка поділилася архівним кадром.

Олена Мозгова в молодості

Мозгова пригадала юну себе

"1997… минуле століття, в прямому сенсі", - підписала вона.

Нагадаємо, Мозгова - мама трьох дочок. Старшій, Зої 31 рік, середній, "принцесі Євгенії" - 27, а молодшій, Соломії - 10. До речі, про її батька, співака Девіда Аксельрода Олена вже давно не згадує в мережі та не показується на фото, не кваплячись розвіювати чутки про розставання

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