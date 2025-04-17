"Натур продукт": 51-річна Мозгова показала, як виглядає майже щодня. Фото
Продюсерка Олена Мозгова, яка днями відповіла тим, хто називав її "надутою лялькою", вирішила показати повсякденну себе, справжню та не при параді.
"Насправді, майже кожного дня, я виглядаю ось так", - написала колишня цивільна дружина співака Олександра Пономарьова в Instagram.
"Без зачіски, макіяжу, сукні і підборів… у кепці, джинсах і кросівках))) Так що, хто там сильно переживав, що багато красивих, ненатуральних фотографій, ось вам натур продукт!", - зазначила Олена.
А ще жінка поділилася архівним кадром.
"1997… минуле століття, в прямому сенсі", - підписала вона.
Нагадаємо, Мозгова - мама трьох дочок. Старшій, Зої 31 рік, середній, "принцесі Євгенії" - 27, а молодшій, Соломії - 10. До речі, про її батька, співака Девіда Аксельрода Олена вже давно не згадує в мережі та не показується на фото, не кваплячись розвіювати чутки про розставання.
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