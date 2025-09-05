"Іноді треба дозволити собі": Тополя в бікіні показала свій релакс. Фото

Співачка Олена Тополя насолоджується тим, що хоч осінь і настала за календарем, погода в Україні поки продовжує лишатися більш-менш літньою.

"Іноді треба дозволяти собі релаксу", - зазначила артистка, виклавши в Instagram фото, де, вбрана в чорний купальник та білий халат, чілить у підвісному кріслі-коконі.

Хай осінь поки зачекає

Тополя порелаксувала в підвісному кріслі

Судячи зі сторіс 39-річної Олени, яка також побалувала себе купанням у гарячому чані, дружина лідера "Антитіл" Тараса Тополі десь у Карпатах.

Схоже, було гаряче

Олена навіть порівняла себе з вареним раком із вірусного відео, де дитина просить "хай він походе"

Як відомо, в квітні Олена розказала про операцію на животі, яка знадобилася їй через ускладнення під час третьої вагітності. Іще виконавиці розсекретила, що її бюст - результат роботи пластичного хірурга.

Нагадаємо, торік ТаблоID докладно розпитав Тополю про її б'юті-догляд.