"Іноді треба дозволити собі": Тополя в бікіні показала свій релакс. Фото
Співачка Олена Тополя насолоджується тим, що хоч осінь і настала за календарем, погода в Україні поки продовжує лишатися більш-менш літньою.
"Іноді треба дозволяти собі релаксу", - зазначила артистка, виклавши в Instagram фото, де, вбрана в чорний купальник та білий халат, чілить у підвісному кріслі-коконі.
Судячи зі сторіс 39-річної Олени, яка також побалувала себе купанням у гарячому чані, дружина лідера "Антитіл" Тараса Тополі десь у Карпатах.
Як відомо, в квітні Олена розказала про операцію на животі, яка знадобилася їй через ускладнення під час третьої вагітності. Іще виконавиці розсекретила, що її бюст - результат роботи пластичного хірурга.
Нагадаємо, торік ТаблоID докладно розпитав Тополю про її б'юті-догляд.
