"Другі найдовші стосунки в моєму житті": 60-річна Порізкова показалася з нареченим у їхню романтичну дату

Чеська супермодель Пауліна Порізкова та американський сценарист Джефф Грінстайн, які у липні заручилися, досягли разом іще однієї символічної віхи. 3-го вересня минув рівно 31 місяць від першого побачення пари.

"Офіційно тепер це другі найдовші стосунки у моєму житті", - оголосила 60-річна Пауліна в Instagram, заселфившись із нареченим.

"Тепер нам просто треба зберегти їх ще на 31 рік", - додала жінка.

62-річний Джефф - наречений Пауліни

До речі, в лютому, коли вони з Джеффом святкували другу річницю стосунків, супермодель поділилася спогадом про ту їхню першу зустріч.

"Сьогодні, два роки тому ми зустрілися особисто. Я вже знала. Після місяця довгих розмов, що тривали годинами, в мене було лише одне питання. І відповісти на нього можна було лише в один спосіб. Поцілунком. Нашою метою є продовжувати цілуватися - всюди і весь час. Джеффе, куди би ти не попрямував - я піду в тому ж напрямку", - пообіцяла Порізкова.

Цікаво, коли ж весілля?

Супермодель 10 років була заміжня за музикантом Ріком Окасеком, від якого має двох дорослих синів.

Як відомо, Порізкова через свій фотоблог невтомно бореться з ейджизмом, а ще показує, як здатні змінювати зовнішність професійний мейк та освітлення під час зйомки.

