"Це - 60 років": Порізкова на чесному фото без фільтрів показала, як виглядає її фігура
Чеська супермодель та акторка Пауліна Порізкова, яка в своєму блозі часто піднімає теми стигматизації та забобонів навколо жіночого старіння, поділилася двома фото: в купальнику на відпочинку та в спідньому перед домашнім дзеркалом.
Вона написала пост про те, чому дві світлини так різняться між собою.
"Це я. Відпустка, гарне світло, позую для кадру. Це також я. Вдома, не чудове світло, не позую", - зазначила Пауліна.
"Це - 60. Це - 60 років часом здорового харчування, часом ні. 60 років часом занять спортом, часом ні. 60 років правильних вчинків, за якими слідували неправильні вчинки і так знов і знов. Це 60 років пізнання, що є дієвим, а що ні. І щойно мені здається, що я з цим розібралася, все змінюється і мені доводиться починати спочатку. Краса 60 років в тім, що тепер я розумію важливість перебувати в цьому уроці, а не складати іспит", - додала зірка.
Нагадаємо, на початку липня Порізкова оголосила про заручини з бойфрендом.
Як відомо, торік модель перенесла операцію з заміни кульшових суглобів.
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