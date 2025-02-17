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"Коли трохи Амазонка": переможниця "Холостяка 13" показалася з незвичною зачіскою. Фото

Марія Ткаченко - 17 лютого, 14:30
Інна з Холостяка
Фото з Instagram Бєлєнь

Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк", тепер уже ексдівчина його героя Олександра "Терена" Будька Інна Бєлєнь показалася у Instagram із незвичною зачіскою. З нею вона нагадала собі міфічну воїтельку.

"Коли трохи Амазонка", - написала 28-річна Інна, поцікавившись у фолловерів, як їм такий її образ.

Інна Бєлень

Зазвичай Інна носить волосся розпущеним, у гульці або низькому хвості


Переможниця Холостяк з Тереном

Як вам така "амазонка"?

До слова, з новин для підписників у Інни не лише зачіска. Як повідомила білявка у сторіс, цього тижня вона йде на перше після розриву з Олександром побачення.

Інна Бєлєнь у Instagram

Як відомо, Бєлень і Терен оголосили про своє розставання через місяць після завершення шоу на телеекранах. Залишитися друзями у них не вийшло.

Нагадаємо, місячний дохід Бєлєнь - 5 тисяч доларів. Дівчина розказувала, що їй його приносить. Нещодавно Інна прокоментувала чутки про те, що перемогу в "Холостяку" їй купив тато-олігарх.

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