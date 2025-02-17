"Коли трохи Амазонка": переможниця "Холостяка 13" показалася з незвичною зачіскою. Фото
Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк", тепер уже ексдівчина його героя Олександра "Терена" Будька Інна Бєлєнь показалася у Instagram із незвичною зачіскою. З нею вона нагадала собі міфічну воїтельку.
"Коли трохи Амазонка", - написала 28-річна Інна, поцікавившись у фолловерів, як їм такий її образ.
До слова, з новин для підписників у Інни не лише зачіска. Як повідомила білявка у сторіс, цього тижня вона йде на перше після розриву з Олександром побачення.
Як відомо, Бєлень і Терен оголосили про своє розставання через місяць після завершення шоу на телеекранах. Залишитися друзями у них не вийшло.
Нагадаємо, місячний дохід Бєлєнь - 5 тисяч доларів. Дівчина розказувала, що їй його приносить. Нещодавно Інна прокоментувала чутки про те, що перемогу в "Холостяку" їй купив тато-олігарх.
"Боляче вразило мене": переможниця "Холостяка" Бєлєнь відреагувала на критику Терена її висловлювання про мову
"Ви перейшли всі межі": "Холостяк" Терен закликав підписників Бєлєнь "від*батися" від нього. Оновлено
"Сталеві яйця": Огнєвіч пригадала, як переживала хейт після "Холостячки", та підтримала Терена і Бєлєнь
"Знову обпеклася": переможниця "Холостяка" Бєлєнь про стосунки з Тереном та чому не називає причину розставання