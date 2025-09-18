"Одне з чудес світу": Подкопаєва привітала дочку з 6-річчям та показала теплі фото з нею і чоловіком

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва 6 років тому народила другу дочку. У них із чоловіком Ігорем Дубінським з'явилася перша і поки єдина спільна дитина - дівчинка Евеліна.

У своєму Instagram 47-річна спортсменка привітала донечку з днем народження та показала рідкісні сімейні кадри, вочевидь, зроблені спеціально до свята.

З нагоди 6-річчя доньки Лілія з Ігорем влаштували фотосет коло океану Фото @alina.rost

"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне ;) | сьогодні йому цілих шість", - коротко, але вичерпно написала Лілія.

Фото в рамочку

Дівчата дуже схожі

До речі, Евеліна вже ходить в американську школу

Подкопаєва в обіймах своїх головних чудес. Бракує лише сина Вадима і донька Кароліни

Лілія закарбувала щирі емоції з молодшою дочкою

Нагадаємо, прийомному сину Лілії та її ексчоловіка Тимофія Нагорного, Вадиму у листопаді цього року буде 20. Хлопець навчається в університеті в Атланті.

А доньці спортсменки від того ж Нагорного, Кароліні 18 років і вона теж уже студентка.