"Одне з чудес світу": Подкопаєва привітала дочку з 6-річчям та показала теплі фото з нею і чоловіком
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва 6 років тому народила другу дочку. У них із чоловіком Ігорем Дубінським з'явилася перша і поки єдина спільна дитина - дівчинка Евеліна.
У своєму Instagram 47-річна спортсменка привітала донечку з днем народження та показала рідкісні сімейні кадри, вочевидь, зроблені спеціально до свята.
"Моє одне із головних чудес світу!!! Неповторне ;) | сьогодні йому цілих шість", - коротко, але вичерпно написала Лілія.
Нагадаємо, прийомному сину Лілії та її ексчоловіка Тимофія Нагорного, Вадиму у листопаді цього року буде 20. Хлопець навчається в університеті в Атланті.
А доньці спортсменки від того ж Нагорного, Кароліні 18 років і вона теж уже студентка.
