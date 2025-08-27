Подкопаєва у вишиванці та в компанії чоловіка попозувала з Зеленським, Свириденко і Кароль на молитовному сніданку. Фото
Гімнастика Лілія Подкопаєва разом із чоловіком, Ігорем Дубінським з'явилася на другому Національному молитовному сніданку, який відбувся у Києві 25-го серпня. Подія зібрала понад тисячу учасників, серед яких були представники різних конфесій, держслужбовці, військові та гості з-за кордону.
В Instagram 47-річна олімпійська чемпіонка поділилася світлинами з події, для якої вбралась у вишиванку відомого українського бренду. Звичайно, зірка не втратила можливості попозувати з гостями.
"Ми різні, але всі прагнемо одного: миру й перемоги. Нехай наші молитви стануть щирим щитом для тих, хто сьогодні захищає країну", — підписала вона допис.
Нагадаємо, нині Подкопаєва разом з Ігорем та дітьми мешкає в США, але час від часу навідується в Україну. Її 5,5-річна дочка Евеліна нещодавно пішла в перший клас, а старша, 18-річна Кароліна закінчила школу. А зі своїм прийомним сином Вадимом гімнастка підтримувала рідну країну на мітингу.
До речі, якось ТаблоID розповідав історію успіху Лілії та згадував труднощі на її шляху.